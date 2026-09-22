България

Кога настъпва есенното равноденствие

Астрономическата есен настъпва в 03:05 часа на 23 септември, съобщиха от НИМХ

22 септември 2026, 13:29
Кога настъпва есенното равноденствие
Източник: iStock/Getty Images
  • На 23 септември в 03:05 ч. настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен в Северното полукълбо.
  • В София денят продължава 12 часа и 7 минути – Слънцето изгрява в 07:15 ч. и залязва в 19:22 ч., като след равноденствието продължителността на деня постепенно намалява.
  • Есента обхваща септември, октомври и ноември и е преходен сезон, при който началото може да донесе необичайно топло време („циганско лято“), а към края температурите обичайно се понижават.

На 23 септември в 03 часа и 05 минути настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен, съобщава Марияна Попова - синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Слънцето в София изгрява в 7 часа и 15 минути и залязва в 19 часа и 22 минути. Продължителността на деня е 12 часа и 7 минути. Луната е във фаза три дни преди пълнолуние.

Есента е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и зимата. Астрономическата есен започва в деня на есенното равноденствие, когато Слънцето преминава през т.нар. есенна равноденствена точка, около 22 септември за Северното полукълбо и около 20 март за Южното полукълбо. В този ден директните слънчеви лъчи падат точно върху екватора. След този ден ъгълът на слънчевите лъчи непрекъснато намалява, с което слънчевото греене също намалява значително. След това започва и понижение на температурите, с преобладаващо хладно време.

Есенни са месеците септември, октомври и ноември в Северното полукълбо, а март, април и май – в Южното полукълбо.

Есента е преходен сезон и понякога през него има много високи температури в началото му (т.нар. циганско лято) и умерени до по-ниски температури към края на сезона.

Златна Есен
45 снимки
есен топло време слънце слънчево катеричка
есен топло време слънце слънчево катеричка
есен топло време слънце слънчево катеричка
есен топло време слънце слънчево катеричка
Източник: БТА, Димитрина Ветова    
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