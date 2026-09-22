Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека с казуса с Ива Михайлова

П резидентът Илияна Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония. Тя изтъкна, че в страната продължава да бъде упражняван системен институционален натиск и дискриминационно отношение, основани на етнически произход.

Президентът отново ще повдигне темата за лечението на Ива Михайлова пред РСМ

„За нас е недопустимо в XXI век хора да бъдат отстранявани от работа или недопускани до университет заради своя произход, да бъдат пребивани заради българския си произход. В Северна Македония ще влезе в сила и закон с обратно действие, който ще наруши свободата им на сдружаване", посочи държавният глава.

Йотова запозна Тюрк със случая на Ива Михайлова – 23-годишна жена със северномакедонско и българско гражданство, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес в Кочани. Президентът заяви, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да бъде лекувана в България, или да бъде изпратен медицински екип от България за консултация, но северномакедонската страна не се е съгласила. Миналата седмица Йотова представи случая пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе.

България с остра реакция към Северна Македония за Ива Михайлова

Президентът поздрави Тюрк за активната му дейност за защита на човешките права, заявявайки, че те не са даденост и трябва постоянно да се отстояват, особено в контекста на конфликтите от последните години. Тя изрази съжаление, че на моменти вече приети документи за защита на правата се поставят под въпрос. Йотова постави и въпроса за защитата на човешките права в ерата на изкуствения интелект, подчертавайки необходимостта от разработване на адекватни политики успоредно с развитието на технологиите.