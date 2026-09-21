Турция отне гражданството на над 6000 души

Т урция е отменила или оттеглила решения за предоставяне на гражданство на 6134 души заради нарушения в програмата за придобиване на гражданство чрез инвестиции, както и поради съображения, свързани с националната сигурност и обществения ред. Това съобщи Министерството на вътрешните работи.

Програмата позволява на чужденци да кандидатстват за гражданство след закупуване на имот на стойност най-малко 400 000 долара и ангажимент да не го продават в продължение на три години. Прагът беше намален от 1 млн. на 250 000 долара през 2018 г., а през 2022 г. беше увеличен на 400 000 долара.

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Удостоверенията за допустимост на 1150 инвеститори са били отменени след установяване на фиктивни или нередовни сделки, включително използване на фалшифицирани оценки на имоти. Заедно с членовете на семействата им това засяга 5391 души.

Отделно гражданството на 263 инвеститори е било оттеглено заради заплаха за обществения ред или националната сигурност. С членовете на семействата им тази категория обхваща 743 души.

Съобщението беше направено часове след като прокурори в Истанбул задържаха 72 заподозрени и поставиха 30 компании под управлението на попечители в рамките на разследване за фиктивни продажби на имоти, използвани за придобиване на турско гражданство.

Разследващите са проверили сделки с имоти на 734 чуждестранни граждани и са установили 274 фиктивни сделки, съобщи министърът на правосъдието Акин Гюрлек. Чрез тях 1070 души, включително членове на семействата на инвеститорите, са придобили гражданство. Стойността на фиктивните сделки надхвърля 3,5 млрд. турски лири (71,7 млн. долара).

Съдилищата са наложили обезпечителни мерки върху 2011 имота, хотел, 86 превозни средства, две яхти и 42 банкови сметки. Започнала е и административна процедура за отнемане на гражданството на лицата, придобили го чрез тези сделки.

Това е втората фаза на разследването. При първата, обявена през август, властите установиха 687 души, придобили гражданство чрез предполагаема схема с фалшифицирани оценки на имоти.

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Програмата е обект на критики от опозиционни партии заради предполагаеми нарушения и рискове за националната сигурност. Властите посочиха като пример хърватския наркобарон Ненад Петрак, който е придобил турско гражданство през 2022 г. след закупуване на имот за 250 000 долара.

Министерството на вътрешните работи заяви, че нарушенията са свързани с фалшифицирани документи, представени преди заявленията да достигнат до институциите, и че не е установило нарушения от страна на служители, отговарящи за гражданството.