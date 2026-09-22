Тръмп пред ООН: Америка се завърна

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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп произнесе реч пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, в която очерта широк кръг теми - от войната с Иран и сигурността на Гренландия до изкуствения интелект, Куба, Венецуела, Русия и Украйна. Той защити използването на американската военна сила, атакува международните институции и заяви, че САЩ трябва да запазят технологичното си предимство пред Китай. Ето основните моменти от изказването му, цитирани от Си Ен Ен.

„Америка се завърна и страната ни е по-силна от всякога. Икономиката ни е обект на завист, армията ни е най-силната в света, технологията ни е уникална сама по себе си, енергията ни захранва света. Америка и влиянието ѝ се разрастват, държавата ни е по-добре от всякога и бъдещето ни е по-светло от когато и да е било,“ обяви Тръмп.

„Докато другите говореха за мир, аз го постигнах“

Тръмп откри речта си с аргумента, че докато други световни лидери са говорили за мир, той е човекът, който е „постигнал мир“.

„Като президент на най-изключителната нация в историята, не изпитвам интерес да оставям опасностите да растат за още един ден“, заяви Тръмп.

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„Докато другите говореха, аз действах. Докато другите говореха за мир, аз постигнах мир. Докато другите игнорираха заплахите, аз се изправих срещу тях. Докато другите говореха за смелост, Америка я показа. Докато другите обещаваха сила, аз я използвах, за да направя Америка най-мощната страна в света“, каза американският президент.

Той заяви, че от завръщането си в Белия дом е прекратил осем войни и представи това като доказателство за ефективността на политиката си.

Иран: „Големият избор“ - споразумение или унищожение

Значителна част от речта беше посветена на Иран. Тръмп посочи, че е изправен пред „голямо решение“ - дали да сключи сделка с Техеран или да „унищожи Ислямската република“.

Той заяви, че Иран вече не е „побойникът на Близкия изток“, както според него е бил преди американската военна операция.

Тръмп обвини Техеран, че е основният спонсор на тероризма и подчерта, че Иран е натрупвал ракети и дронове, които според него са могли да представляват заплаха и за Европа, но благодарение на ударите на САЩ опасността е премахната.

Американският президент не посочи конкретни условия за евентуално мирно споразумение с Иран, но заяви, че решението вероятно ще бъде взето след междинните избори в САЩ през ноември. В друга част от речта си той предупреди, че ако не бъде постигната сделка, Иран може да бъде „унищожен“.

Тръмп призова и останалите държави да засилят икономическия натиск върху Техеран и заяви, че международната изолация може да принуди иранското ръководство да седне на масата за преговори.

Оръжейните запаси: „Не е вярно, че се изчерпват“

Тръмп отхвърли твърденията, че САЩ изчерпват запасите си от ракети и други боеприпаси заради войната с Иран.

„Не е вярно. Имаме повече муниции, отколкото някога бихме могли дори да си представим да използваме“, каза той.

По думите му САЩ увеличават запасите си по-бързо от всякога и изграждат нови заводи за производство на боеприпаси.

Гренландия: повече американски военни

Тръмп обяви, че САЩ ще започнат процес по създаването на значително военно присъствие в Гренландия.

По думите му Вашингтон ще изгради „две много големи военни бази“, след като днес подпише споразумение с Дания, което според него ще даде на САЩ постоянен контрол върху сигурността на острова.

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Темата за Гренландия е сред най-спорните във външната политика на Тръмп. Президентът отдавна настоява, че контролът върху острова е важен за сигурността на САЩ заради стратегическото му местоположение и Арктика. В речта си той отново постави американската сигурност и военната инфраструктура в центъра на аргументите си.

Куба: „Режимът ще падне“

Когато Тръмп заяви, че комунистическото правителство на Куба „ще падне“, кубинската делегация напусна залата.

Американският президент продължи с предупрежденията за възможна промяна на режима и представи политиката си спрямо Куба като част от по-широката стратегия на Вашингтон за промяна на ситуацията в Западното полукълбо.

Източник: EPA/БГНЕС

Венецуела и американската военна сила

Тръмп защити използването на американска военна сила извън територията на САЩ и посочи действията във Венецуела като пример.

„Нашите действия във Венецуела са доказателство, че САЩ повече няма да позволяват заплахи срещу Америка да се установяват където и да било в Западното полукълбо“, каза той.

Президентът заяви, че Вашингтон е готов да използва „несравнимата си военна мощ“, когато това е необходимо за защита на американските национални интереси в региона.

Тръмп говори и за операциите срещу наркокартели, като ги сравни с действията срещу „Ислямска държава“. Той определи наркократелите като заплаха за сигурността на САЩ. Сред държавите, които той свърза с проблема с наркотрафика, бяха Куба и Мексико.

Изкуственият интелект: „Който спечели, печели всичко“

Тръмп отхвърли призивите за глобални регулации върху развитието на изкуствения интелект.

„Който спечели в ИИ, печели всичко“, заяви той и предупреди, че САЩ няма да подкрепят международно регулиране, което според него би отслабило американското технологично превъзходство.

Американският президент представи надпреварата с Китай като въпрос от стратегическо значение за бъдещето на САЩ. Той подчерта позицията си, че предупрежденията за опасностите от ИИ са преувеличени.

Тръмп обяви и промяна в начина, по който американското правителство ще обозначава технологията. Според него в официалните документи САЩ занапред ще използват термина „суперинтелект“.

Украйна и Русия

По отношение на войната в Украйна Тръмп заяви, че е време конфликтът да приключи.

Той даде знак, че Вашингтон може да засили икономическия натиск върху Москва, включително чрез използване на законодателство, което позволява увеличаване на митата.

Американският президент отново постави акцент върху необходимостта от преговори и прекратяване на бойните действия. По-късно той трябва да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски.

Международният наказателен съд

Тръмп атакува Международния наказателен съд и призова държавите, които са негови членове, да напуснат институцията.

Той отхвърли идеята международен съд да има възможност да ограничава действията на САЩ и други държави, които не признават неговата юрисдикция.

Съветът за мир

Тръмп похвали създадения по негова инициатива „Съвет за мир“, който представи като значима международна структура.

Той го описа като група, способна да играе роля в разрешаването на международни конфликти. Идеята за „Съвет за мир“ е част от опита на Тръмп да изгради нови международни механизми около собствената си външнополитическа програма.

„Америка на първо място“

В цялата реч Тръмп поставяше американския национален интерес в центъра на международната политика. Той защити идеята, че САЩ могат да използват икономическата си и военната си мощ, за да постигат конкретни резултати, вместо да се съобразяват с ограниченията на международните организации.

Също дне генералният секретар на ООН Антониу Гутериш призова за международно управление на рисковете от ИИ и за прекратяване на конфликтите.