Четирима задържани във връзка със стрелбата в Турция

След стрелбата край професионална гимназия в Тургутлу са арестувани 15-годишният заподозрян и неговите родители и дядо; властите твърдят, че близките са знаели за оръжието.

Ранени са 11 ученици, като двама са в тежко състояние. Нападението е извършено с ловна пушка, а полицията проверява на кого е регистрирана и как е попаднала у непълнолетния.

Официален мотив все още няма, но според „Хюриет дейли нюз“ младежът се е сбил със съученици ден по-рано; разследват се и твърдения за тормоз, а случаят предизвика сблъсъци между родители и полиция пред училището.

Ужас пред училище в Турция, мъж с ловна пушка стреля по ученици

Турската полиция е арестувала родителите и дядото на 15-годишен ученик, заподозрян като извършител на днешното въоръжено нападение в професионално-техническа гимназия “Инджи Юзмез” в община Тургутлу в град Маниса, Западна Турция. При стрелбата бяха ранени 11 ученика. Заподозряният младеж също е арестуван, съобщи турският министър на правосъдието Акън Гюрлек пред турската държавна телевизия ТРТХабер.

По думите на министъра при нападението са ранени 11 ученика като състоянието на двама от тях е тежко.

„Непълнолетният извършител на нападението беше задържан в акцията, предприета от полицията под координацията на главната републиканска прокуратура в Маниса. Според разследването майката и бащата на ученика, както и дядото, за които е установено, че са знаели за оръжието, използвано от момчето, са арестувани. Разследват се обстоятелствата как оръжието е попаднало в ръцете на момчето, условията, при които е било съхранявано, отговорностите на родителите за грижи и надзор, както и твърденията за тормоз от страна на нападателя върху връстници преди инцидента. Този инцидент, който заплашва безопасността на нашите деца, ще бъде преследван решително и в рамките на закона; отговорните лица ще бъдат щателно установени и никаква небрежност няма да бъде пренебрегната. Следим отблизо както съдебния процес, така и състоянието на нашите ранени ученици в тясна координация със съответните министерства и институции. Още веднъж желаем бързо възстановяване на нашите ранени ученици“, заяви министърът.

Няма официална версия за причината за нападението.

По информация в „Хюрриет дейли нюз“ заподозреният с инициали Х.О. е бил ученик в 9 С клас на гимназията. Предишния ден се сбил със съученици. Предполага се, че това е причината за нападението.

Нападението е извършено с ловна пушка. Властите разследват на чие име е регистрирано оръжието.

В съобщение на валийството на Маниса се посочва, че инцидентът е станал около 8 часа сутринта близо до професионално-техническото училище „Инджи Юзмез“ в града.

Въоръжен с ловна пушка младеж стрелял близо до училището и избягал пеша. Охранителна камера в близост до училището е заснела пристигането, стрелбата и бягството му.

В момента разпитът на задържания продължава.

Сутринта много родители, обезпокоени заради стрелбата, са се събрали пред училището, но полицията не ги е допуснала да влязат. Последвали са сблъсъци между родителите и полицията.

Полицейски и медицински екипи са били изпратени на мястото на инцидента след съобщения за стрелба. Ранените са настанени в болница.

Нападението близо до училището предизвика силен отзвук в медиите и обществото.

Турските медии припомнят въоръженото нападение в училището в Кахраманмараш през месец април тази година, където бяха убити десет ученици и учители, както и инцидента в гимназията в Шанлурфа където при стрелба бяха ранени 16 души.