България

Отиде си съпругата на Васил Михайлов - журналистката Гергана Михайлова

Михайлова беше дългогодишна спътница в живота на актьора Васил Михайлов, който през 2019 г. загуби с нея сина им Александър, а сега преживява нова тежка загуба

22 септември 2026, 13:02
Отиде си съпругата на Васил Михайлов - журналистката Гергана Михайлова
Източник: Istock
  • Почина журналистката и авторка Гергана Михайлова, чийто професионален път в журналистиката продължава над 28 години – в БНР и списание „Жената днес“.
  • Тя е автор на биографични книги за известни български творци, сред които Тодор Колев, Емил Димитров и примабалерината Красимира Колдамова.
  • Михайлова беше дългогодишна спътница в живота на актьора Васил Михайлов, който през 2019 г. загуби с нея сина им Александър, а сега преживява нова тежка загуба.

Напусна ни изтъкнатата журналистка и авторка Гергана Михайлова, предаде "24 часа".

Макар да бе спътница в живота на един от най-обичаните български актьори – Васил Михайлов, тя винаги предпочиташе да остава извън публичния прожектор и да говори чрез творчеството си. Гергана Михайлова е възпитаник по българска филология на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Творческият ѝ път в журналистиката продължава над 28 години – първоначално в Българското национално радио (редакция „Литература и изкуство"), а по-късно като един от най-изтъкнатите автори и редактори в култовото списание „Жената днес".

Освен с журналистическата си работа, тя остави следа и с емблематичните си биографични книги за големи имена от българската култура. Сред тях са биографиите на Тодор Колев („Варненското софиянче от Шумен") и на Емил Димитров („Емил"), издадени от изд. „Слънце", както и книгата, посветена на примабалерината Красимира Колдамова, издадена от Българската академия на науките.

През 2019 г. Васил Михайлов и Гергана загубиха от страшна болест сина си Александър. Днес 88-годишният актьор преживя още една тежка загуба.

Източник: "24 часа"    
Гергана Михайлова почина журналистка Васил Михайлов биографични книги Тодор Колев Емил Димитров Жената днес БНР Красимира Колдамова
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