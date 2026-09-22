Отиде си съпругата на Васил Михайлов - журналистката Гергана Михайлова

Почина журналистката и авторка Гергана Михайлова, чийто професионален път в журналистиката продължава над 28 години – в БНР и списание „Жената днес“.

Тя е автор на биографични книги за известни български творци, сред които Тодор Колев, Емил Димитров и примабалерината Красимира Колдамова.

Михайлова беше дългогодишна спътница в живота на актьора Васил Михайлов, който през 2019 г. загуби с нея сина им Александър, а сега преживява нова тежка загуба.

Напусна ни изтъкнатата журналистка и авторка Гергана Михайлова, предаде "24 часа" .

Макар да бе спътница в живота на един от най-обичаните български актьори – Васил Михайлов, тя винаги предпочиташе да остава извън публичния прожектор и да говори чрез творчеството си. Гергана Михайлова е възпитаник по българска филология на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Творческият ѝ път в журналистиката продължава над 28 години – първоначално в Българското национално радио (редакция „Литература и изкуство"), а по-късно като един от най-изтъкнатите автори и редактори в култовото списание „Жената днес".

Освен с журналистическата си работа, тя остави следа и с емблематичните си биографични книги за големи имена от българската култура. Сред тях са биографиите на Тодор Колев („Варненското софиянче от Шумен") и на Емил Димитров („Емил"), издадени от изд. „Слънце", както и книгата, посветена на примабалерината Красимира Колдамова, издадена от Българската академия на науките.

През 2019 г. Васил Михайлов и Гергана загубиха от страшна болест сина си Александър. Днес 88-годишният актьор преживя още една тежка загуба.