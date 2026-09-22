Свят

Арести в Гърция за измама със стоки от България

Престъпната организация е изградила сложна мрежа от компании фантоми

Николай Киров Николай Киров

22 септември 2026, 17:03
Арести в Гърция за измама със стоки от България
Източник: Getty images/ iStock

Г ръцката полиция е арестувала петима членове на престъпна организация, действала в Северна Гърция, съобщи ЕРТ.

По този начин властите са пресекли мащабна измамна схема, причинила пропуснати приходи за гръцката държава за над 11 млн. евро.

Разследването е установило, че групата е внасяла стоки от България без необходимите документи, след което ги е продавала на гръцкия пазар на особено ниски цени. Престъпната организация е изградила сложна мрежа от компании фантоми, чрез които продуктите са били пускани в търговската мрежа, без да бъде платено нито едно евро ДДС или данък върху доходите.

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Ключова роля в измамата са имали двамата предполагаеми организатори на групата, които използвали подставени лица като законни представители на компаниите. Всеки път, когато дадено дружество било закривано, оставяйки след себе си огромни задължения, извършителите незабавно създавали нова бизнес структура, като използвали данъчните номера на лица, съгласили се да прикриват действията им.

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Случаят е разкрит от Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция. Образуваното досие по случая включва най-малко още 20 души, а разследването на властите продължава с пълна сила. Не се изключват и нови арести.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
престъпна организация измамна схема данъчни измами Северна Гърция
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