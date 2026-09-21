Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!

„Същите хора, които твърдяха: „Всички ще сме мъртви след дванайсет години заради глобалното затопляне“ – термин, който впоследствие бе „прекръстен“ на „климатични промени“, тъй като планетата се охлаждаше, а не се затопляше, и никой не умря – са същите, които сега говорят, че изкуственият интелект ще ни погуби, че роботите ще ни нападнат и че всичко е катастрофа. Това е още по-голяма измама дори от онези с „Русия, Русия, Русия“, „Украйна, Украйна, Украйна, Украйна“ и климатичните промени! Който спечели надпреварата при изкуствения интелект, той печели всичко! В момента ние водим пред Китай и всички останали, и аз ще запазя това положение! Няма да възпирам растежа на нещо, което ще бъде по-значимо от Индустриалната революция или от самия интернет. Ще подходим внимателно – затова разполагаме с Министерството на правосъдието и други правоприлагащи органи, които ще овладеят ситуацията, ако се наложи, но аз ще насърчавам единствено изкуствения интелект или по-точно СИ (суперинтелекта)!“

Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

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С това си изявление за пореден път Тръмп показва, че разглежда изкуствения интелект преди всичко като стратегическо състезание между САЩ и Китай. Администрацията му вече прие план за ускоряване на иновациите, изграждане на инфраструктура и запазване на американското лидерство в ИИ. През 2026 г. Тръмп продължи тази политика, като едновременно с това постави акцент върху използването на ИИ за националната отбрана.

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Твърдението на Тръмп за „дванайсет години“ също показва нещо типично за него - неточните цитати. То препраща към доклад на Междуправителствения панел за климатични промени от 2018 г., според който до 2030 г. световните емисии на парникови газове трябва да бъдат намалени приблизително наполовина, за да остане възможно ограничаването на глобалното затоплянето до 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива. Това не е прогноза, че „всички ще сме мъртви“ след 12 години. Нито пък е вярно твърдението, че планетата се е охлаждала. Всъщност дългосрочните данни показват, че последното десетилетие е най-топлото в историята на измерванията.