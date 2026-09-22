България

"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори

От „Възраждане“ заявиха очакване за участие на втори тур и спечелване на изборите

22 септември 2026, 14:21
"Възраждане" внесе документи в ЦИК за участие в президентските избори
Представители на партия „Възраждане“ внасят документи в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България   
Източник: БТА
  • „Възраждане“ внесе в ЦИК 6600 подписа за регистрацията на Костадин Костадинов за президент и Петър Волгин за вицепрезидент на изборите на 25 октомври 2026 г.
  • Зам.-председателят на партията Петър Петров заяви, че кандидатите ще водят „позитивна кампания“, като акцентът ще бъде върху националния суверенитет и независимостта от чужди държави.
  • От „Възраждане“ заявиха очакване за участие на втори тур и спечелване на изборите; Петров посочи и партньорството с „Алтернатива за Германия“ и очакваното влияние на германските избори върху обществените нагласи у нас.

„Възраждане“ обяви кандидата си за президент

"Възраждане" внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация на Костадин Костадинов за президент и Петър Волгин за вицепрезидент за участие в президентските избори, насрочени на 25 октомври 2026 г. От партията внесоха 6600 подписа.

По-рано кандидатурите на партията бяха обявени пред Пирамидата на Независимостта във Велико Търново.

"Честит Ден на независимостта, в този ден символично регистрирахме кандидатите на партията за участие в президентските избори", каза зам.-председателят на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров. "Влизаме в президентските избори, защото българският народ се чувства предаден и считаме, че следва да издигнем кандидати за президент и вицепрезидент, които да са независими от чужди държави. Те ще бъдат зависими единствено от Конституцията, от законите на страната и от исканията на българския народ за по-добър живот", посочи Петров.

"Ще водим позитивна кампания, няма да използваме агресивния арсенал и се надяваме, че ще обединим повече българи в страната и чужбина, които да предпочетат кандидати, борещи се за национален суверенитет", добави той. Петров допълни, че издигането на двете кандидатури е резултат от проучване сред наши симпатизанти и сред такива, които не са симпатизанти на партията.

"Очакванията ни са участие в първи тур и спечелване на изборите. Кандидатите ни ще се борят срещу зависимата държава и обвързаността с олигархията", каза Петров. По думите му номинацията не е забавена, а е плод на внимателен анализ на политическата ситуация в момента.

Президентът не трябва да бъде символ на противопоставяне между политически партии - това наблюдаваме в момента, той трябва да бъде балансьор между властите, заяви Петър Петров.

На въпрос дали очаква изборите в Германия да повлияят на резултатите у нас Петров отговори "ние сме съюзници с "Алтернатива за Германия" и работим заедно, убеден съм, че резултатите в Германия ще повлияят на нагласата, тъй като нашите съюзници показаха, че желаят държавите сами да определят битието си и да не се съобразяват с чужди заповеди".

Припомняме, че срокът за предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидатпрезидентски двойки изтича днес.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
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