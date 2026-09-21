Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ

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П резидентът Илияна Йотова беше блокирана на летището в Бостън, след като прекъснат оптичен кабел причини сериозни нарушения на въздушния трафик по източното крайбрежие на САЩ. Засегнати са летищата в Бостън, Ню Йорк и Филаделфия, предава „24 часа“.

Йотова е пътувала с граждански полет от Франкфурт към Ню Йорк, но самолетът е бил отклонен към Бостън. Засега не е ясно колко ще продължи забавянето и дали президентът ще успее да присъства на първата среща от програмата си в ООН.

Още в първия ден от визитата си Йотова трябва да участва във форума на високо равнище „Партньори за мултилатерализъм - международно право, мир и просперитет“. Срещата ще бъде съпредседателствана от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, президента на Кения Уилям Руто и канадския премиер Марк Карни.

Какви са основните теми на 81-вата сесия на ООН?

Според официалната информация прекъсването е причинено по невнимание от строителна бригада в Ню Джърси, която е засегнала резервна оптична линия. Това е довело до значителни нарушения на полетите. Федералната авиационна администрация на САЩ е съобщила, че нова линия ще бъде въведена в експлоатация в кратки срокове.

Проблемите с полетите съвпадат с пристигането на около 130 световни лидери и десетки министри в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

На 22 септември Йотова трябва да присъства на откриването на общия дебат на сесията, чиято тема е „Възстановяване на доверието, управление на промените: Организация на обединените нации, която работи за благоденствието на всички“. Тя ще участва и в среща, посветена на защитата на правата на децата в областта на изкуствения интелект.

На 23 септември около 21:00 часа българско време е планирано изказването на Йотова пред Общото събрание. В рамките на деня тя ще участва и във финландска инициатива, посветена на мира, както и ще се срещне с представители на българската общност в САЩ.

В последния ден от визитата - 24 септември, президентът ще участва в среща на инициатива на ООН, насърчаваща женското лидерство.

92 cancellations and nearly 70 diversions at Newark so far today as an FAA equipment outage continues to hold flights bound for Newark, Philadelphia, and Teterboro at their origin airports. Traffic comparison between last week and today. pic.twitter.com/6mMwzi4mrG — Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2026

Стотици полети в района на Ню Йорк и Филаделфия са отменени или отклонени. Повредата е станала по време на строителни дейности край железопътна линия на „Амтрак“, предава Си Ен Би Си.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) спря полетите към летищата в Нюарк и Филаделфия и отклони близо 70 самолета към други летища. По-късно ограниченията бяха разширени и към летище „Ла Гуардия“ и международното летище „Джон Кенеди“ в Ню Йорк.

Кабелът е бил напълно изправен до момента на прекъсването. Строителни изпълнители са го повредили, след като са го изкопали по време на работа. Техници на телекомуникационния оператор са били изпратени незабавно на място за възстановяване на връзката.

Проблемът е засегнал системата за управление на въздушния трафик в района. FAA съобщи, че ограниченията са въведени заради проблеми с определени честоти в центъра за управление на въздушното движение във Филаделфия, който насочва самолетите към и от Нюарк и Филаделфия.

Според Flightradar24 67 самолета, насочени към Нюарк, са били принудени да сменят маршрута си. Сред тях е имало международни полети от Исландия, Германия, Швеция, Египет, Гърция, Испания и Франция.