Свят

Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ

Йотова е пътувала с граждански полет от Франкфурт към Ню Йорк

Николай Киров Николай Киров

21 септември 2026, 21:44
Ед Шийрън през сълзи: Семейството и приятелите ми ме изоставиха заради скандала с Макълмор

Ед Шийрън през сълзи: Семейството и приятелите ми ме изоставиха заради скандала с Макълмор
„Путин трябваше да покаже, че Русия е зад него“: Анализ за изборите в Москва

„Путин трябваше да покаже, че Русия е зад него“: Анализ за изборите в Москва
Вотът в Русия приключи: Партията на Путин води с близо 50%

Вотът в Русия приключи: Партията на Путин води с близо 50%
Край на изборите в Русия: Очаква се победа на управляващите

Край на изборите в Русия: Очаква се победа на управляващите
Кибератака срещу онлайн гласуването в Москва по време на втория ден от изборите в Русия

Кибератака срещу онлайн гласуването в Москва по време на втория ден от изборите в Русия
Тръмп: САЩ, Дания и Гренландия се споразумяха за американско военно присъствие на острова

Тръмп: САЩ, Дания и Гренландия се споразумяха за американско военно присъствие на острова
Наистина ли изкуственият интелект ще убие всички ни? И как точно?

Наистина ли изкуственият интелект ще убие всички ни? И как точно?
САЩ удължи лиценза за ''Лукойл''

САЩ удължи лиценза за ''Лукойл''

П резидентът Илияна Йотова беше блокирана на летището в Бостън, след като прекъснат оптичен кабел причини сериозни нарушения на въздушния трафик по източното крайбрежие на САЩ. Засегнати са летищата в Бостън, Ню Йорк и Филаделфия, предава „24 часа“.

Йотова е пътувала с граждански полет от Франкфурт към Ню Йорк, но самолетът е бил отклонен към Бостън. Засега не е ясно колко ще продължи забавянето и дали президентът ще успее да присъства на първата среща от програмата си в ООН.

Още в първия ден от визитата си Йотова трябва да участва във форума на високо равнище „Партньори за мултилатерализъм - международно право, мир и просперитет“. Срещата ще бъде съпредседателствана от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, президента на Кения Уилям Руто и канадския премиер Марк Карни.

Какви са основните теми на 81-вата сесия на ООН?

Според официалната информация прекъсването е причинено по невнимание от строителна бригада в Ню Джърси, която е засегнала резервна оптична линия. Това е довело до значителни нарушения на полетите. Федералната авиационна администрация на САЩ е съобщила, че нова линия ще бъде въведена в експлоатация в кратки срокове.

Проблемите с полетите съвпадат с пристигането на около 130 световни лидери и десетки министри в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

На 22 септември Йотова трябва да присъства на откриването на общия дебат на сесията, чиято тема е „Възстановяване на доверието, управление на промените: Организация на обединените нации, която работи за благоденствието на всички“. Тя ще участва и в среща, посветена на защитата на правата на децата в областта на изкуствения интелект.

На 23 септември около 21:00 часа българско време е планирано изказването на Йотова пред Общото събрание. В рамките на деня тя ще участва и във финландска инициатива, посветена на мира, както и ще се срещне с представители на българската общност в САЩ.

В последния ден от визитата - 24 септември, президентът ще участва в среща на инициатива на ООН, насърчаваща женското лидерство.

Стотици полети в района на Ню Йорк и Филаделфия са отменени или отклонени. Повредата е станала по време на строителни дейности край железопътна линия на „Амтрак“, предава Си Ен Би Си.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) спря полетите към летищата в Нюарк и Филаделфия и отклони близо 70 самолета към други летища. По-късно ограниченията бяха разширени и към летище „Ла Гуардия“ и международното летище „Джон Кенеди“ в Ню Йорк.

Кабелът е бил напълно изправен до момента на прекъсването. Строителни изпълнители са го повредили, след като са го изкопали по време на работа. Техници на телекомуникационния оператор са били изпратени незабавно на място за възстановяване на връзката.

Проблемът е засегнал системата за управление на въздушния трафик в района. FAA съобщи, че ограниченията са въведени заради проблеми с определени честоти в центъра за управление на въздушното движение във Филаделфия, който насочва самолетите към и от Нюарк и Филаделфия.

Според Flightradar24 67 самолета, насочени към Нюарк, са били принудени да сменят маршрута си. Сред тях е имало международни полети от Исландия, Германия, Швеция, Египет, Гърция, Испания и Франция.

Редактор: Николай Киров
Източник: 24 часа, CNBC    
Илияна Йотова САЩ ООН
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ

Авария блокира полета на президента Йотова в САЩ

Турция отне гражданството на над 6000 души

Турция отне гражданството на над 6000 души

Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния

Арестуваха Калин Джорджеску в Румъния

Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!

Тръмп: Който спечели при ИИ, печели всичко!

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ситуацията продължава да се влошава, печалбата на VW за 2026 г. ще е... 1%

Ситуацията продължава да се влошава, печалбата на VW за 2026 г. ще е... 1%

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертви и ранени на пътя Хасково – Кърджали
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертви и ранени на пътя Хасково – Кърджали

Преди 1 ден
Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия
Ексклузивно

Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия

Преди 1 ден
Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса
Ексклузивно

Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса

Преди 1 ден
Извънредно от Ирак: Експлозия отекна край летище с американски войски
Ексклузивно

Извънредно от Ирак: Експлозия отекна край летище с американски войски

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Парамаунт" получи зелена светлина да купи "Уорнър Брос"

"Парамаунт" получи зелена светлина да купи "Уорнър Брос"

Свят Преди 1 час

Европейският съюз вече даде зелена светлина на сливането

Сделката за „Лукойл Нефтохим“ чака одобрение в САЩ

Сделката за „Лукойл Нефтохим“ чака одобрение в САЩ

Свят Преди 1 час

Предложената сделка обхваща дейности в 17 държави

МОН публикува моделите на новите матури

МОН публикува моделите на новите матури

България Преди 3 часа

Националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас ще включва и задачи по история и цивилизации и по философия

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

ЕС готви отмяна на санкциите срещу руски олигарси по искане на Франция

Свят Преди 3 часа

Киев определи решението като „неприемливо“

Кей Би Си повиши прогнозата си за инфлацията в България

Кей Би Си повиши прогнозата си за инфлацията в България

България Преди 4 часа

Отчетеният тримесечен растеж на българската икономика от 0,7 на сто съответства като цяло на очакванията

Три медии ще съдят Тръмп, той им отговори

Три медии ще съдят Тръмп, той им отговори

Свят Преди 4 часа

Тръмп: Това представлява заплаха за националната ни сигурност и трябва да бъде спряно незабавно!

Община Варна обяви бедствено положение заради пътя в „Аспарухово“

Община Варна обяви бедствено положение заради пътя в „Аспарухово“

България Преди 5 часа

Има риск за живота и здравето на хората, както и за имуществото им

Тръмп: Русия загуби контрола върху дизеловата си индустрия

Тръмп: Русия загуби контрола върху дизеловата си индустрия

Свят Преди 5 часа

Тръмп: Целият свят страда

Шофьор с „Мерцедес“ помете човек и опита да се прикрие

Шофьор с „Мерцедес“ помете човек и опита да се прикрие

България Преди 6 часа

По гумата имало видими следи, сочещи участие на автомобила в произшествието

.

В САЩ: Затворена общност само за "бели хора"

Свят Преди 6 часа

Хомосексуални, чернокожи и евреи не са добре дошли в "Завръщане към корените“. Около 40 души живеят в тази общност в американския щат Арканзас. Срещу групата вече се водят съдебни процеси

Vivacom с безплатни пакети за МАКС скорост към Unlimited планове през септември и октомври

Vivacom с безплатни пакети за МАКС скорост към Unlimited планове през септември и октомври

Любопитно Преди 6 часа

Клиентите могат да ги активират за ден или седмица без допълнителна такса до 31 октомври

Откриха видеа със сексуално насилие над деца в Перник

Откриха видеа със сексуално насилие над деца в Перник

България Преди 7 часа

Те са били разпространявани с криптирано приложение за социална комуникация

Двама души загинаха при пожари край Пловдив

Двама души загинаха при пожари край Пловдив

България Преди 7 часа

Образувани са досъдебни производства

„Най-свободен се чувствах, когато бях честен със себе си“: Последното послание на Пресли Гербер месеци преди смъртта му

„Най-свободен се чувствах, когато бях честен със себе си“: Последното послание на Пресли Гербер месеци преди смъртта му

Свят Преди 7 часа

Месеци преди трагичната си смърт на 27 години, моделът Пресли Гербер се появи за последно на публично събитие с известните си родители Синди Крофорд и Ранди Гербер, където говори откровено за борбата с психичните си проблеми и зависимостите

Здравният министър отчете какво е свършила за 4 месеца

Здравният министър отчете какво е свършила за 4 месеца

България Преди 7 часа

Ивкова: Разплатени точно 189 096 006,72 евро

Девет починаха от треска в Северна Македония

Девет починаха от треска в Северна Македония

Свят Преди 7 часа

Досега в Клиниката по инфекциозни болести са били хоспитализирани общо 66 пациенти с това заболяване

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Пенелопе Крус разкри тайната на любовта с Хавиер Бардем: „Срещнах го преди 34 години“

Edna.bg

Ивет Лалова към съпруга си: „Все още избирам теб“ – 13 години след сватбата

Edna.bg

Авария и силни бури спряха полетите по източното крайбрежие на САЩ, Илияна Йотова е блокирана в Бостън

Nova.bg

Предизборната кампания наближава: Кои ще се борят за президентския пост

Nova.bg