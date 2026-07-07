Обявите за работа намаляват през юни

Обявите за работа в България намаляват през юни както спрямо предходния месец, така и спрямо същия период на миналата година. Това показват данните от месечния анализ на HR компанията и кариерния сайт JobTiger.

През юни предложенията за работа са били около 37 000. Това е спад с 8% спрямо май, или с около 3000 обяви по-малко. На годишна база понижението е 15%, което означава около 6600 предложения по-малко спрямо юни 2025 г.

Такъв спад през летните месеци не е изненадващ. Обявите за работа обичайно намаляват през юни и юли заради сезонността, отпуските и факта, че част от работодателите вече са попълнили летните позиции по-рано през годината. Разликата е, че през 2026 г. понижението е по-силно.

За сравнение, през юни 2025 г. JobTiger отчита спад от 2% спрямо май, или около 700 обяви по-малко. Тогава общият брой на предложенията е бил около 44 000, а годишното понижение — 5%. През юни 2026 г. спадът е по-голям и на месечна, и на годишна база.

Понижение през юни има във всички наблюдавани сектори. Най-силно намаляват обявите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ — с 29% спрямо май. На годишна база спадът в сектора е 27%. Това може да се обясни и с факта, че голяма част от летния персонал се търси и наема още преди активния сезон.

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Спад има и в строителството — 13%, както и в „Маркетинг и реклама“ — 12%. В секторите „Здравеопазване и фармация“ и „Производство“ обявите намаляват с по 11%, а в „Търговия и продажби“ — с 10%.

По-малко предложения има още в „Логистика и транспорт“ — спад от 9%, в IT сектора — 8%, в „Счетоводство, одит, финанси“ — 7%, както и в „Административни и обслужващи дейности“ — 5%.

Намаляват и предложенията за работа от вкъщи или дистанционна работа. През юни те са с 5% по-малко спрямо май. Общият им брой е около 2400, или около 110 по-малко за месец. Делът им е 6,9% от всички обяви.

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Най-много дистанционни позиции остават в IT сектора — 37% от всички подобни предложения. Следват „Административни и обслужващи дейности“ с 18%, аутсорсинг индустрията с 12% и „Търговия и продажби“ с 9%.

Данните не означават автоматично проблем на пазара на труда, но показват по-слаб обем на публикуваните позиции в сравнение с миналата година. За кандидатите това означава, че през летните месеци изборът може да е по-ограничен, а конкуренцията за някои позиции — по-голяма.

По-ясна картина ще дадат данните след активния летен период, когато компаниите обичайно възстановяват по-активното търсене на кадри.