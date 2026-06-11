Амбициозни, но без работа: Кое е новото „нормално“ за младите в България и Великобритания

П рез април 2026 г. равнището на безработица в България е 5.27% и запазва стабилни нива, близки до тези от същия период на миналата година. Това посочват от Агенцията по заетостта на своята интернет страница.

През месеца над 15 700 души са започнали работа с подкрепата на Агенцията по заетостта. В резултат на активното посредничество на бюрата по труда 14 716 безработни лица са намерили заетост, а допълнително 1 035 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на своята професионална реализация. Така общият брой на хората, получили подкрепа за включване на пазара на труда през месеца, достига 15 751.

В края на април регистрираните безработни са 149 517 души. Спрямо март се отчита лек спад на равнището на безработица, което е пореден сигнал за устойчивост на пазара на труда въпреки динамичната икономическа среда.

Агенцията по заетостта продължава активната си работа и с икономически неактивните лица. През април над 5 500 души са били мотивирани да предприемат първи стъпки към включване в пазара на труда чрез целенасочената дейност на бюрата по труда, както и с подкрепата на ромски и младежки медиатори.

Същевременно 1 027 души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55 години и дълготрайно безработни. От тях 968 души са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

През месеца Агенцията по заетостта е издала над 10 200 ваучера за обучение на безработни и заети лица. Инструментът подпомага придобиването на нови умения и повишаването на квалификацията в условията на ускорена дигитализация и технологични промени.

От страна на бизнеса през април са заявени 9 965 свободни работни места на първичния пазар на труда. Най-голям дял от тях са в секторите преработваща промишленост, търговия и ремонт на автомобили, хотелиерство и ресторантьорство, държавно управление, административни и спомагателни дейности, образование, селско, горско и рибно стопанство и строителство.

Сред най-търсените професии през месеца са служители в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хора; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на моторни превозни средства, както и работници по събиране на отпадъци и други.

Безработицата за април е 14,9%

Британската младеж в капана на безработицата

Около 1 милион младежи на възраст между 16 и 24 години във Великобритания не са нито работят, нито учат, а препятствията пред тях са по-големи от всякога. Онези, които са без работа от година или повече, разказват как се справят с ежедневието.

Томас рядко излиза от дома си. Освен разходките с кучето, единственото му редовно излизане е „унизителното“ седмично ходене до супермаркет Iceland, където купува по седем замразени ястия за по 1 паунд, обикновено безвкусни кърита и понякога прекалено сладки китайски ястия.

Половината от времето дори не ги изяжда. „Седиш и си казваш: не ми се яде това отново. Ядох го два дни подред“, казва Томас, цитиран от Guardian.

Както всички млади хора, интервюирани за този материал, Томас е без работа повече от година. Той е един от 82 000 младежи на възраст между 16 и 24 години в Англия в тежко положение.

Томас, който живее във Уорингтън, получава 311 паунда месечно от универсален кредит. След като плати сметките и храната за кучето си, му остават около 25 паунда за целия месец.

Той не е мързелив, работи от 16-годишна възраст. Промяната идва през октомври 2024 г., когато губи работата си като управител на заведение. Въпреки че оттогава е кандидатствал за около 2000 работни места, няма успех.

В началото е бил оптимистичен. „Кандидатствах навсякъде. Не мислех, че ще имам проблеми“, казва той. Но освен случайни автоматични откази, почти не получава отговори.

Социалният му живот също е спрял. Когато го поканят на излизане, той отказва. „Казвам: не мога да си позволя тези допълнителни 30 паунда. Просто не мога.“ Понякога лъже, че трябва да остане у дома с кучето си.

След година и половина без работа ситуацията започва да го изтощава. „Искам просто нормален живот“, казва той. „Да излизам, да виждам хора, да не се налага да измислям лъжи. Да ям нормална храна, да си купя нормален тоалетна хартия. Това са дребни неща“, посочва Томас.

Young, ambitious and out of work: ‘I’ve gone from Oxford to zero jobs. It’s a bit of a fall’ https://t.co/T58ia22QiW — The Cassandra Centre (@CassandraCentre) June 11, 2026

Новото „нормално“ за младите във Великобритания

Историята на Томас не е изключение. След серия от предупреждения за трудния пазар на труда, кризата беше поставена в центъра на вниманието с доклад на Алън Милбърн за младите хора и работата. Според него около 1 милион младежи нито учат, нито работя, а броят им може да достигне 1,25 милиона до началото на 2030-те години без спешни мерки.

Подобно на много други млади хора без работа, Томас казва, че пандемията от COVID-19 е оказала сериозно влияние върху живота му. Преди това е работил на непълно работно време като охрана на стадиона на „Болтън Уондърърс“, като е трябвало да крие, че е под 18 години.

Учел е история, география и социология и е получавал добри оценки. Но когато идва време за университет, Обединеното кралство влиза в локдаун. Той избира да запише курс по здравни и социални грижи.

През това време приятелите му се разпръскват из различни университети, а приятелката му се мести. „Разделихме се. Просто не можехме да издържим на разстоянието.“

Той смята, че е пропуснал ключови преживявания. „Никога не получих шанса да излизам с приятели, защото не можехме да напускаме домовете си.“

Дори дребни неща от онзи период го преследват и днес. Учил се е да шофира преди пандемията, но уроците са прекъснати. „Инструкторът ми почина от COVID“, казва той. Сега не може да си позволи уроци по 40 - 50 паунда, а много от работните места изискват шофьорска книжка.

След като осъзнава, че приятелите му започват нов живот, Томас се мести от Болтън в Уорингтън, за да работи в заведение. Там за първи път има социален живот, който му е липсвал. Записва се в билярден и дартс отбор, макар да е с две десетилетия по-млад от останалите.

„Не знаех как да вляза в бар и да си поръчам питие, докато не започнах да работя зад бара“, казва той.

Имало и неловки моменти. „Не разбирах шотовете. Първият път, когато някой поиска "Бейби Гинес", просто налях малко Гинес в малка чаша.“

Паралелно работи и в склад на аптека. „Исках нещо практично, но беше ад - без музика, само ти и машините.“ Там печели около 2500 паунда месечно, но признава, че е харчил всичко.

След това минава през административна работа, която го отегчава, после през заложна къща, където издържа по-малко от месец. „Най-депресиращото място на света“, казва той.

След това става управител на друго заведение, но след година и половина заведението е продадено и той остава без работа.

Всеки десети младеж отказва работа, иска поне 1000 лв.

Търсене на работа и разочарование

В момента живее с партньорката си и сестра си, която също е без работа, въпреки отличен успех в университета. Освен смени в местен бар, тя намира само онлайн работа по проект за коригиране на AI съдържание.

Един обикновен ден за Томас включва събуждане около 10 часа, разходка с кучето и безкрайно търсене на работа онлайн - рутина, която той описва като усещане, че „животът просто ти се изплъзва“.

Кандидатствал е и лично, раздавайки автобиографии по барове, но без резултат. Участвал е и в онлайн интервюта за търговия, в които е трябвало да говори пред камера.

На трудова борса е посрещнат от празни щандове с QR кодове. „Сканирaм кодове и си мисля: това е шега“, казва той.

Въпреки всичко продължава да кандидатства.

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Генерация под натиск

Според експерти младите хора са изправени пред множество кризи - инфлация, социални промени и навлизане на изкуствения интелект, който вече заменя част от началните позиции.

Докладът на Милбърн описва ситуацията като „поликризис“ и предупреждава, че без промени младежката безработица може да се задълбочи.

Специалисти призовават за нов „младежки договор“, който да създаде реални възможности за работа и обучение. Но това изисква значителни инвестиции.

Експерти подчертават, че продължителната безработица има тежки психологически последици, като много млади хора губят мотивация след многократни откази.

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Между Оксфорд и безработицата

Дори диплома от Оксфорд не гарантира работа. 24-годишната Хана, завършила езикова специалност, е без работа след дипломирането си през 2024 г.

„От най-добрия университет в света за моята специалност до нула работни места - това е сериозен спад“, казва тя.

След множество кандидатури тя достига до финалния етап за позиция в научна институция, но работата е дадена на кандидат с 15 години опит.

„Казват ми да сваля очакванията си и да кандидатствам за всякакви работи“, казва тя.

Сред предложенията е работа в магазин за играчки, включваща групови задачи и тестове с LEGO модели.

Хана се чувства блокирана в родното си село и не може да си позволи шофьорска книжка, за да търси работа в по-голям град.

„Мислех, че ще живея самостоятелно и ще работя в Лондон. Вместо това се боря за основна работа, конкурирайки се с хиляди кандидати“, казва тя.

Тя получава 316 паунда месечно и разчита частично на помощ от майка си. „Всички се чувстваме в капан“, казва тя.

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Растяща тревога за бъдещето

Политици и икономисти предупреждават за въздействието на изкуствения интелект върху работните места. Бившият британски премиер Риши Сунак и директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева вече са изразили опасения.

Според изследвания броят на началните работни позиции във Великобритания е спаднал с почти една трета след появата на ChatGPT.

Работодатели също признават, че автоматизацията заменя част от задачите, които преди са били поверявани на начинаещи служители.

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„Първата стъпка по стълбата изчезва“

Докладът на Милбърн посочва и други бариери - транспорт, жилища и липса на достъпни възможности в малките населени места.

Млади хора като 24-годишния Лео Боровски, който живее в Чешър и има аутизъм, казват, че транспортът е сериозна пречка за работа.

„Последният ми автобус е в 20:00, а работата свършва в 21:00“, казва той.

Той получава социални помощи и се опитва да започне собствен бизнес с дресировка на кучета, след като не успява да намери стабилна работа.

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Риск от социално изключване

Част от младите без работа попадат в риск от бедност и бездомност. Благотворителни организации съобщават за ръст на млади хора в несигурно положение.

В Лондон организацията Fat Macy’s помага на хора чрез обучение и работа в ресторант, както и чрез финансова помощ за депозит за жилище.

„Без работа цялата структура на живота започва да се разпада“, казва директорът на организацията.

Според докладите много от младите хора идват от трудни семейни условия и бедност.

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„Обещанията не се сбъдват“

За Томас, обратно в Уорингтън, бъдещето изглежда несигурно.

„Казваха ни, че ще имаме кариера и дом. А сега едва се справяме със седем паунда за храна на седмица“, казва той. „Много лесно е да изпаднеш в отчаяние.“