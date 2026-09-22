Нова група американски военни се е запътила към Литва

Н ова ротация на американски военни части е вече на път към Литва, заяви днес президентът ѝ Гитанас Науседа в социалната мрежа „Екс“, цитиран от Ройтерс.

Науседа благодари на президента Доналд Тръмп и на администрацията на САЩ, като добави, че това е от значение за Литва и за сигурността в региона.

Литва преговаря за американски ядрени оръжия на територията си

„Военното присъствие на САЩ в Литва е незаменима част от нашите способности за възпиране и колективна отбрана“, заяви Науседа.

САЩ изтеглят хиляди военнослужещи от Европа, а през юни Литва съобщи, че САЩ преразглеждат бъдещото си военно присъствие в страната.