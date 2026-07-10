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Пророческите думи на Бони Тайлър месеци преди внезапната ѝ смърт

Музикалната звезда Бони Тайлър е споделила, че се чувства „в достатъчно добра форма“, за да изнася концерти, и е правила пилатес упражнения всеки ден само месеци преди смъртта си на 75 години

Надежда Неменски Надежда Неменски

10 юли 2026, 10:19
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М узикалната звезда Бони Тайлър е споделила, че се чувства „в достатъчно добра форма“, за да изнася концерти, и е правила пилатес упражнения всеки ден само месеци преди смъртта си на 75 години.

Тайлър почина „неочаквано“ в сряда, 8 юли, седмици след операция поради перфорирано черво, съобщиха в изявление нейното семейство и екип, след като прекара месеци в болница във Фару, Португалия, където живееше.

Последният концерт на покойната певица беше в Лондон на 19 март.

В интервю за списание Hello!, публикувано през март, месец преди да бъде приета в болница в края на април 2026 г., Тайлър сподели, че се радва отново да бъде на сцена, припомня списание People.

Последното ѝ шоу беше в O2 Shepherd’s Bush Empire в Лондон на 19 март, където тя изпълни хитове, сред които „Total Eclipse of the Heart“, „Holding Out for a Hero“ и „It’s a Heartache“. На страницата си във Facebook тя описа събитието като „фантастична вечер“.

„В момента съм в достатъчно добра форма, да чукна на дърво, и наистина се наслаждавам на концертите. Все още забивам на сцената с моята прекрасна група, а ако имаш здраве, имаш всичко“, каза Тайлър пред медията.

Тя допълни, че прави пилатес по „20 минути на ден“ и се е подложила на операция на коленете, за да се справи с проблемите, които е имала. „Не са ми слагали нови колене, а ми направиха това, което наричат промивки, което се оказа много успешно. Така че се надявам това да издържи дълго време“, сподели тя пред Hello!. 

Тайлър трябваше да замине за родния си Уелс за концерт в Кардиф два дни след изявата си в Лондон, но събитието беше отложено за декември няколко дни преди това, обявиха от залата Utilita Arena във Facebook.

Следващия месец Тайлър беше хоспитализирана във Фару, след като изпита силни болки в коремната област, а на 6 май беше съобщено, че е претърпяла спешна операция за лечение на перфорирано черво.

Тя беше поставена в изкуствена кома в интензивното отделение, а по-късно претърпя сърдечен арест и се наложи да бъде реанимирана, когато лекарите се опитаха да я изведат от комата. Тя се събуди от комата на 15 юни, въпреки че беше описана като все още „много зле“, а смъртта ѝ беше потвърдена в сряда.

„Семейството и екипът на Бони със съкрушено сърце съобщават, че Бони почина неочаквано снощи в болница в Португалия в резултат на заболяването, от което се лекуваше. Скоро ще излезем с допълнително изявление, но за момента молим за уединение, за да се справим с тази трагедия“, се казва в официално съобщение на уебсайта на Тайлър.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: People    
Бони Тайлър Смърт Певица Концерт Музика Португалия Сърдечен арест Здраве Перфорирано черво Total Eclipse of the Heart
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