България

"Възраждане" твърди, че техни депутати не са били допуснати до заседание на комисията за контрол над службите

Партията заяви, че е била ограничена от участие в обсъждането на дейността на КУБ и украинския гражданин Олег Невзоров

10 юли 2026, 10:15
"Възраждане" твърди, че техни депутати не са били допуснати до заседание на комисията за контрол над службите
Източник: БТА

Д епутати на "Възраждане" не са били допуснати до вчерашното заседание на комисията за контрол над службите, на което се проведе изслушване за дейността на корпорация КУБ и на украинския гражданин Олег Невзоров. Това заяви депутатът от партията Коста Стоянов в декларация от парламентарната трибуна в началото на днешното заседание на Народното събрание.

Вчера, заедно с председателя на "Възраждане" Костадин Костадинов, бяхме грубо недопуснати до закритото заседание на комисията за контрол над службите за сигурност. Тъй като по процедура трябваше да се гласува дали народни представители, които не са членове на комисията, могат да присъстват на закритото заседание, това беше предложено на гласуване и всички народни представители от "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" гласуваха заедно против, каза Коста Стоянов.

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В състава на комисията е представител на "Възраждане" - Ивелин Първанов, се посочва в сайта на парламента.

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Днес излизам на тази трибуна не просто, за да изразя поредната политическа позиция на "Възраждане", а за да поставя един изключително сериозен въпрос, който засяга доверието в българската държава. Начинът, по който функционират институциите, и най-вече дали в България законът важи еднакво за всички, или има хора и интереси, които остават извън неговия обхват, каза още Стоянов. По думите му този въпрос не е политически, нито партиен. Това е въпрос на държавност, добави депутатът.

Когато институциите започнат да решават кой има право да знае истината и кой няма, когато започнат да ограничават достъпа до информация не според закона, а според политическата целесъобразност, тогава вече не говорим за демократична държава. Говорим за държава, в която истината се подбира, а контролът върху властта се превръща в неудобство, каза още Коста Стоянов.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
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