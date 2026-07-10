България

Тир блокира АМ „Тракия“ - движението към Бургас е силно затруднено

Шофьорите са призовани да карат с повишено внимание и да следват указанията на „Пътна полиция“

10 юли 2026, 11:49
Тир блокира АМ „Тракия“ - движението към Бургас е силно затруднено
Източник: IStock

В ременно е ограничено движението по автомагистрала „Тракия“ при 222-рия километър в посока Бургас заради дейности по отстраняването на аварирал тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Затворени са активната и аварийната лента, като движението се осъществява само в изпреварващата лява лента. Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“, информираха от Агенция "Пътна инфраструктура"

Катастрофа на АМ "Тракия"

От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват указанията на служителите на реда и да се движат със съобразена скорост.

Катастрофа с тир затвори временно АМ "Тракия" край Пазарджик

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора уточниха, че сигнал за инцидента е подаден в 05:03 часа днес. По първоначална информация е самокатастрофирал тир, управляван от 47-годишен мъж. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Оказана му е медицинска помощ и е освободен, посочиха от полицията.

Преди дни движението при 90-и км на АМ "Тракия" бе затруднено заради запалил се тир. На 30 юни приключи ремонтът на 11-километровия участък от 229-и до 218-и км, в който поетапно бяха ремонтирани двете платна за движение.

АМ Тракия ограничение на движението катастрофа тежкотоварен автомобил Пътна полиция посока Бургас затруднено движение Агенция Пътна инфраструктура трафик аварирал камион
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с полетите на Делян Пеевски

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с полетите на Делян Пеевски

Пророческите думи на Бони Тайлър месеци преди внезапната ѝ смърт

Пророческите думи на Бони Тайлър месеци преди внезапната ѝ смърт

Като на филм: Крадци се врязаха в банков клон и опитаха да измъкнат банкомат

Като на филм: Крадци се врязаха в банков клон и опитаха да измъкнат банкомат

Кога ще започнат да важат новите права за пътниците със самолет

Кога ще започнат да важат новите права за пътниците със самолет

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
<p>Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия</p>
Ексклузивно

Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия

Преди 16 часа
<p>Италия експулсира две руски аташета, замесили България</p>
Ексклузивно

Италия експулсира две руски аташета, замесили България

Преди 14 часа
Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей
Ексклузивно

Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей

Преди 14 часа
България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София
Ексклузивно

България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иван Кънчев

„Граничен контрол“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 21 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Вдигат въздушна линейка за 13-годишно момче в тежко състояние

Вдигат въздушна линейка за 13-годишно момче в тежко състояние

България Преди 36 минути

Това е втората въздушна медицинска мисия в област Благоевград за тази седмица

Меган Маркъл и принц Хари

Обрат в кралското семейство: Меган Маркъл и децата се завръщат в Англия

Свят Преди 58 минути

Очакваното пътуване ще отбележи първото посещение на цялото семейство в Англия от четири години насам

Обещания за лесни пари оставиха хора с кредити за стотици хиляди евро

Обещания за лесни пари оставиха хора с кредити за стотици хиляди евро

Парите ни Преди 1 час

Обвиняемата за мащабната схема връщала на участниците 10-15% от изтеглените суми

​Украйна атакува руски петролни обекти с дронове: Пожари избухнаха в Краснодарския край и Ростовска област

​Украйна атакува руски петролни обекти с дронове: Пожари избухнаха в Краснодарския край и Ростовска област

Свят Преди 1 час

Украински безпилотни летателни апарати са причинили пожари в нефтопреработвателен завод в Краснодарския край и в два обекта за съхранение на нефтопродукти в Ростовска област, съобщиха руските власти

.

„История за секс, стратегия и власт“: Как жените оформят сюжета на „Одисея“

Любопитно Преди 1 час

Новият филмов хит на Кристофър Нолан ни връща към 2800-годишната поема за Одисей. Вижте защо великият войн е бил напълно безпомощен без хитростта на Атина, Пенелопа и Цирцея и какви психологически травми крие епосът

От мухъл и мизерия до розова стая: Чудото за 12-годишната Ани стана реалност

От мухъл и мизерия до розова стая: Чудото за 12-годишната Ани стана реалност

България Преди 1 час

Момичето, което страда от рядка сърдечна и белодробна недостатъчност, напусна завинаги старата, рушаща се къща

<p>Спор в НС:&nbsp;&bdquo;Възраждане&ldquo; твърди, че депутати на партията не са били допуснати до заседание за службите</p>

"Възраждане" твърди, че техни депутати не са били допуснати до заседание на комисията за контрол над службите

България Преди 1 час

Партията заяви, че е била ограничена от участие в обсъждането на дейността на КУБ и украинския гражданин Олег Невзоров

Супертайфунът „Бави“ връхлита Япония: Очакват се хаос и разрушения

Супертайфунът „Бави“ връхлита Япония: Очакват се хаос и разрушения

Свят Преди 1 час

Мощната буря с ветрове от 162 км/ч приближава островите Сакишима, а властите предупреждават за наводнения и свлачища

,

„Колкото по-скоро, толкова по-добре“: Шефът на ФИФА иска Русия обратно във футбола

Свят Преди 1 час

Президентът на ФИФА Джани Инфантино призова за бързо възстановяване на руските отбори в международните турнири. Въпреки наложеното наказание, Москва остава пълноправен член на федерацията и продължава да получава милиони евро субсидии

Експерт: Връзката между осигуровките и размера на пенсията е отслабена

Експерт: Връзката между осигуровките и размера на пенсията е отслабена

Парите ни Преди 2 часа

Проф. Богомил Манов предлага по-прозрачна формула, автоматични стабилизатори и ясно разделяне между пенсия и социална подкрепа

Трети ден без следа от шефа на хлебозавод в Павликени

Трети ден без следа от шефа на хлебозавод в Павликени

България Преди 2 часа

В мащабната операция участват полиция, жандармерия, военни формирования, водолази и десетки доброволци

Екшън в небето над Балканите: Защо Унгария вдигна изтребители по тревога

Екшън в небето над Балканите: Защо Унгария вдигна изтребители по тревога

Свят Преди 2 часа

Pътнически самолет Airbus A350 на авиакомпанията Cathay Pacific внезапно е загубил връзка с ръководството на въздушното движение във въздушното пространство на НАТО на 4 юли, което е задействало системата за бързо реагиране на отбранителния блок

"Това е безобразие": Цончо Ганев призова за спиране на ПУП-а за Борисовата градина

"Това е безобразие": Цончо Ганев призова за спиране на ПУП-а за Борисовата градина

България Преди 2 часа

Депутатът от „Възраждане“ твърди, че планът създава риск за територии в парка, а Столичната община защитава проекта

Пожари, агресия и страх около пл. „Гарибалди“: Работещи алармират за хаос с бездомни хора

Пожари, агресия и страх около пл. „Гарибалди“: Работещи алармират за хаос с бездомни хора

България Преди 2 часа

Работещи в района твърдят, че има случаи на агресия, употреба на забранени вещества и нарушения на обществения ред

На първо четене: НС обсъжда проектобюджета на ДОО за 2026 г.

На първо четене: НС обсъжда проектобюджета на ДОО за 2026 г.

България Преди 2 часа

В пленарната зала е министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Катрин Тасева стана майка за втори път

Edna.bg

„Gold Rush“ – най-луксозният цвят за коса на това лято, особено за жените над 50

Edna.bg

Арина Сабаленка разгневи критиците

Gong.bg

Дешан пише история на Мондиала

Gong.bg

МВР внесе в НС справка с имена на хора, свързани с частните полети на Пеевски

Nova.bg

Част от двигател на самолет се откъсна и удари прозорец, има ранен пътник

Nova.bg