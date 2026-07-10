Тир блокира АМ „Тракия“ - движението към Бургас е силно затруднено

В ременно е ограничено движението по автомагистрала „Тракия“ при 222-рия километър в посока Бургас заради дейности по отстраняването на аварирал тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Затворени са активната и аварийната лента, като движението се осъществява само в изпреварващата лява лента. Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“, информираха от Агенция "Пътна инфраструктура"

Катастрофа на АМ "Тракия"

От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват указанията на служителите на реда и да се движат със съобразена скорост.

Катастрофа с тир затвори временно АМ "Тракия" край Пазарджик

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора уточниха, че сигнал за инцидента е подаден в 05:03 часа днес. По първоначална информация е самокатастрофирал тир, управляван от 47-годишен мъж. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Оказана му е медицинска помощ и е освободен, посочиха от полицията.

Преди дни движението при 90-и км на АМ "Тракия" бе затруднено заради запалил се тир. На 30 юни приключи ремонтът на 11-километровия участък от 229-и до 218-и км, в който поетапно бяха ремонтирани двете платна за движение.