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Супертайфунът „Бави“ връхлита Япония: Очакват се хаос и разрушения

Мощната буря с ветрове от 162 км/ч приближава островите Сакишима, а властите предупреждават за наводнения и свлачища

10 юли 2026, 10:10
Супертайфунът „Бави“ връхлита Япония: Очакват се хаос и разрушения
Източник: iStock/Getty Images

Г олям и мощен тайфун приближава отдалечена островна верига в югозападната част на Япония, което накара местните власти да предупредят за ураганни ветрове, проливни дъждове, свлачища и наводнения, предаде Ройтерс. Бурята може да се окаже най-разрушителната в региона от години, допълва агенцията.

Тайфунът „Бави“ се намира в близост до островите Сакишима - отдалечен архипелаг край Тайван, и се носи със скорост на вятъра от 162 км/ч. Местните жители вече укрепиха домовете и търговските си обекти, посочва Ройтерс.

Авиокомпаниите отмениха десетки полети в района, включително и планирани за събота.

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На остров Ишигаки, който е една от популярните сред туристите дестинации в архипелага, жителите се запасяват с хранителни продукти.

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В съседен Тайван финансовите пазари затвориха за деня, а в голяма част от северната и източната част на острова беше обявен неработен ден.

Властите в Тайпе организираха пунктове, откъдето местните жители могат да получат чували с пясък.

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  • Какво представлява тайфуна?

Тайфун е зрял тропически циклон, който се развива в северозападната част на Тихия океан, между 180° и 100° източна дължина. Този регион е най-активният басейн на тропически циклони на Земята, като в него се формират почти една трета от всички тропически циклони в света годишно. Терминът „тайфун“ е регионално наименование; същото метеорологично явление се нарича „ураган“ в Атлантическия и североизточния Тихи океан и „циклон“ в южната част на Тихия океан и в Индийския океан.

Смята се, че думата „тайфун“ произлиза от китайския термин „台风“ (táifēng), който означава „голям вятър“. Тя навлиза в английския и други европейски езици чрез португалски търговци, като е възможно да има и влияния от гръцката дума „тифон“, означаваща вихрушка.

Тайфуните се образуват над топли океански води, обикновено с температура над 26,5°C, които осигуряват необходимата топлина и влага за захранване на бурята. Когато топлият и влажен въздух над океана се издига, той създава зона с по-ниско налягане. Въздух от околните зони с по-високо налягане се придвижва към тази зона, след което също се затопля, овлажнява и издига. Докато топлият, влажен въздух се издига и охлажда, водата в него образува облаци. Цялата система от облаци и ветрове се завърта и разраства, подхранвана от топлината на океана и изпаряващата се от повърхността вода. Характерна черта е спокойното „око“ в центъра на бурята, заобиколено от „стената на окото“, където се наблюдават най-силните ветрове и валежи.

Официалният сезон на тайфуните в Северозападния Пасифик продължава през цялата година, с пик от май до октомври. Държавите, които често са засегнати, включват Филипините, Китай, Тайван, Япония, Виетнам и Южна Корея. Тези бури се категоризират според скоростта на постоянните им ветрове. Най-мощните се определят като „супертайфуни“, когато максималната им скорост на вятъра достигне или надхвърли 240 км/ч.Тайфуните представляват сериозна заплаха за крайбрежните общности. Тяхната разрушителна сила се дължи на комбинация от силни ветрове, проливни дъждове, водещи до мащабни наводнения и свлачища, и мощни щормови вълни – покачване на морското равнище, което може да залее обширни крайбрежни райони. Един от най-интензивните регистрирани тайфуни е Хайян (известен като Йоланда във Филипините), който причини катастрофални разрушения през 2013 г.

Източник: БТА, София Георгиева    
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