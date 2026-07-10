​Украйна атакува руски петролни обекти с дронове: Пожари избухнаха в Краснодарския край и Ростовска област

Пожар избухна на територията на Илския нефтопреработвателен завод (НПЗ) в южния руски Краснодарски край след атака с дронове, съобщиха местните власти. По предварителна информация няма пострадали, предаде Ройтерс.

Ударите са част от мащабна въздушна атака, при която според руското Министерство на отбраната са били прехванати и унищожени 376 украински безпилотни летателни апарата над различни руски региони и акваторията на Азовско море.

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са извършили атака с 137 дрона срещу Украйна, като украинската противовъздушна отбрана е свалила 114 от тях.

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Пожар в нефтопреработвателен завод в Краснодарския край

Пожар е възникнал на територията на Илския нефтопреработвателен завод в Северски район на Краснодарския край след падане на отломки от безпилотен летателен апарат, съобщи оперативният щаб на региона в приложението „Телеграм“, цитиран от ТАСС.

„В Северски район вследствие на падането на отломки от дрон е възникнал пожар на територията на Илския НПЗ. По предварителна информация няма пострадали“, се посочва в съобщението.

Властите уточниха, че отломки от дронове са паднали и в двора на частен дом, както и на територията на предприятие в селището Северская. И при двата случая няма данни за ранени.

На местата на инцидентите са изпратени оперативни и специализирани служби, които работят по ликвидирането на последствията.

Илският нефтопреработвателен завод е сред предприятията в Южна Русия, свързани с преработката на петролни продукти. Подобни обекти периодично стават мишена на украински атаки с дронове от началото на войната, като Киев заявява, че удари по енергийната инфраструктура имат за цел да ограничат ресурсите за руските военни операции.

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Атаки срещу петролни обекти в Ростовска област

Пожари са избухнали и в Ростовска област след атаки с дронове, съобщи губернаторът на региона Юрий Слюсар.

По думите му в град Азов са възникнали пожари в два обекта за съхранение на нефтопродукти. Той уточни, че няма данни за загинали или ранени, а аварийните и спасителните служби продължават работа по овладяването на огъня.

„В Азов в резултат на атака с дронове възникнаха пожари в два обекта за съхранение на нефтопродукти. По предварителна информация няма загинали и пострадали“, написа Слюсар в канала си в платформата „Макс“.

Губернаторът заяви още, че въздушната атака срещу Ростовска област продължава. Според него над Таганрог, Азов, Азовския район и Матвеево-Курганския район са били унищожени повече от 35 безпилотни летателни апарата.

В село Кагалник, Азовски район, вследствие на атака с дрон се е запалила административна сграда. Пожарът е бил локализиран, като няма съобщения за пострадали.

Кметът на Таганрог Светлана Камбулова съобщи за евакуация на жители от райони, попаднали в зоната на извънредната ситуация.

„Опасността от дронове в града се запазва. В момента оперативно евакуираме хората, чиито домове попадат в зоната“, заяви тя.

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Москва съобщи за стотици свалени дронове

Руското Министерство на отбраната заяви, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 376 украински дрона през нощта над територията на Русия и Азовско море.

Според руското ведомство безпилотните летателни апарати са били унищожени над Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Псковска, Ростовска, Смоленска и Тверска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, Крим и акваторията на Азовско море.

Информацията е съобщена от руските власти и към момента няма независимо потвърждение на всички посочени от тях данни.

Украйна не е поела официално отговорност за конкретната атака срещу руските региони.

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Украйна съобщи за отблъсната руска въздушна атака

На свой ред украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е използвала 137 безпилотни летателни апарата при атаки срещу Украйна от предходната нощ.

Според информацията, публикувана от украинските ВВС и цитирана от Укринформ, противовъздушната отбрана е унищожила 114 от дроновете.

В операцията са участвали подразделения на украинските военновъздушни сили, зенитно-ракетните войски, силите за радиоелектронна борба, подразделенията за безпилотни системи и мобилни огневи групи.

Украинската страна съобщи още, че 18 бойни дрона са поразили 16 обекта, а отломки от свалени въздушни цели са били открити на четири места.

Киев посочи, че атаката продължава и в украинското въздушно пространство все още има няколко руски безпилотни апарата.