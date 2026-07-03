Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

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Ж ена е обвинена за измама в големи размери, свързана с теглене на кредити, като по този начин е нанесла имотни вреди в размер над 807 000 евро, съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

"Колеги от Главна дирекция национална полиция извършват проверка във връзка с постъпил сигнал за българска гражданка, която, използвайки положението си, измамила голям брой граждани, под предлог да теглят кредити от различни банкови институции, с които да кандидатстват по програма, за да им бъдат отпуснати финансови средства по европейски фондове, като в зависимост от размера на кредита печалбата за тях ще бъде по-голяма, колкото кредитът е по-голям. В последствие това, с което успява да ги заблуди в по-голяма степен, е, че самият кредит след това няма да бъде заплащан от гражданите, които са теглили кредити", поясни Пелтеков.

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Разследването е започнало след репортаж на Татяна Йорданова в рубриката на "Здравей, България" - "Високо напрежение", по NOVA.

"След този репортаж материалите от Главна дирекция са докладвани в Софийска районна прокуратура, където е образувано досъдебно производство", отчете Пелтеков и поясни: "В хода на провежданите оперативно-издирвателни мероприятия и действия по разследването към момента са установени 25 пострадали български граждани, като най-вероятно броят на пострадали ще бъде по-голям, тъй като постъпват нови сигнали от измамени от същата българска гражданка. Сумата, която е получила извършителката възлиза на около 1 500 000 лв. Казваме в български лева, тъй като деянията са извършени в периода от 2020 г. до 2025 г."

"Средствата са използвани само и единствено от нея. За нейна лична облага", посочи Пелтеков.

По думите му обвиняемата е 39-годишна и няма регистрирани прояви при в органите на МВР.

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Обвиняемата използвала положението си на касиер в политическа партия.

"Използвала е положението си да представя, че е упълномощена от политическа партия, за да заблуди гражданите. Като искам да кажа, че самата политическа партия няма отношение с измамата. Просто обвиняемата се е възползва от това положение, което заема, за да може да въведе хората в заблуждение. Дори след излъчването на репортажа тя е уволнена", подчерта Пелтеков.

"Най-високата сума към този момент, която е установена е в размера на 15 000 евро изтеглен кредит от едно от пострадалите лица", отчете Пелтеков и добави, че кредитите са към различни банки.

"Наблюдаващият прокурор е установил, че към момента е налице достатъчно данни за осъществено престъпление от лицето. Повдигнато е обвинение за осъществена измама за реализирани над 45 деяния по отношение на 25 конструирани и пострадали лица. Имуществената вреда е на стойност над 807 000 евро към този момент установени, но следва да се има предвид, че че по досъдебното производство постъпват други сигнали, свързани с други пострадали лица. С постановление на наблюдаващ прокурор същата е задържана в срок от 72 часа с оглед обстоятелството, че са налице достатъчно основание да се считат, че би се укрила или извършила друго престъпление поради механизма на осъществяване на това. Следва да бъде внесена внесено искане за постоянно задържане в Софийски районен съд", добави говорителят на Софийска районна прокуратура Александра Стефанова.