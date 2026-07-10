Обрат в кралското семейство: Меган Маркъл и децата се завръщат в Англия

П осещението на принц Хари в Обединеното кралство може в крайна сметка скоро да се превърне в семейно пътуване. След дни на неяснота около плановете за пътуване на семейство Съсекс, нови доклади сочат, че Меган Маркъл, принц Арчи и принцеса Лилибет се очаква да пътуват до Великобритания по-късно тази седмица.

Според английското издание The Telegraph херцогинята на Съсекс ще се завърне в родината на съпруга си заедно с децата им – принц Арчи (на 7 г.) и принцеса Лилибет (на 5 г.). Не се очаква обаче Меган и децата да имат публични прояви.

Говорител на семейство Съсекс отказа коментар при запитване от списание People.

Очакваното пътуване ще отбележи първото посещение на цялото семейство в Англия от четири години насам. Тогава, през 2022 г., те пътуваха от дома си в Калифорния, където двойката живее от 2020 г. след оттеглянето си от кралските роли, за събитията по отбелязването на Платинения юбилей на кралица Елизабет, с който се честваха нейните 70 години на трона.

Херцогът и херцогинята на Съсекс бяха на почивка с децата си в Европа, преди Хари да пристигне сам в Обединеното кралство на 6 юли. Въпреки че двойката планираше да вземе децата си на пътуването, през уикенда беше обявено, че Меган, Арчи и Лилибет няма да се присъединят към Хари в Лондон поради опасения за сигурността им.

Те обаче оставиха отворена възможността да се върнат в Обединеното кралство за части от пътуването извън столицата, а на 8 юли беше съобщено, че Хари „трескаво“ работи по осигуряването на частна охрана, така че Меган и децата им да могат да пътуват до Обединеното кралство.

Завръщането на принц Арчи и принцеса Лилибет в Обединеното кралство отваря възможност за рядка среща с техния дядо крал Чарлз. Докато Арчи е роден в Обединеното кралство, Лили се роди, след като семейството се премести в родния щат на Меган, Калифорния. Смята се, че тя е виждала дядо си само веднъж, по време на единственото си посещение в Обединеното кралство през 2022 г.

Източник сподели пред People по онова време, че тогавашният принц Чарлз и бъдещата кралица Камила са били възхитени да прекарат време с внуците си по време на това пътуване. „Това беше фантастично посещение. Принцът беше изключително щастлив да види внука си и да се запознае с внучка си за първи път“, заяви тогава кралски източник.

Източникът добави: „Беше много специално да прекарат известно време с него. Той не беше срещал Лилибет, своята внучка, така че да я види за първи път беше много емоционално – беше прекрасно нещо“.

Знаковото посещение идва година след като принц Хари заяви пред BBC, че „не вижда свят“, в който би върнал семейството си в родната си страна без полицейската защита, която отдавна настоява да му бъде възстановена.

Херцогът и херцогинята на Съсекс загубиха финансираната от данъкоплатците охрана във Великобритания, след като се оттеглиха от кралските си роли през 2020 г., а дългоочакваното преразглеждане на сигурността на Хари от страна на Изпълнителния комитет за защита на кралските особи и обществените фигури (RAVEC) все още продължава.

Въпреки продължаващия разрив, принц Хари заяви пред BBC миналата година, че би се радвал на „помирение с моето семейство“.

Херцогът на Съсекс е правил много пътувания до Обединеното кралство за благотворителна дейност и съдебни дела, откакто се премести в Съединените щати през 2020 г. За последен път той се срещна лично с баща си през септември 2025 г.

Пътуването на принц Хари до Обединеното кралство е съобразено с едногодишното обратно броене до следващото издание на неговите игри Invictus Games, които ще се проведат в Бирмингам, Англия, през юли 2027 г.