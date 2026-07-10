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„Колкото по-скоро, толкова по-добре“: Шефът на ФИФА иска Русия обратно във футбола

Президентът на ФИФА Джани Инфантино призова за бързо възстановяване на руските отбори в международните турнири. Въпреки наложеното наказание, Москва остава пълноправен член на федерацията и продължава да получава милиони евро субсидии

10 юли 2026, 10:01
„Колкото по-скоро, толкова по-добре“: Шефът на ФИФА иска Русия обратно във футбола
Източник: iStock

Р уската агресивна война срещу Украйна продължава с пълна сила. Но във футбола отдавна се чуват гласове за завръщането на руските отбори – и най-вече от президента на ФИФА Джани Инфантино, съобщи Deutsche Welle.

"ФИФА е взела под внимание решението на Международния олимпийски комитет (МОК) за отмяна на временното суспендиране на Руския олимпийски комитет", съобщи ФИФА в отговор на запитване от АРД. От него става ясно още, че преди да реши как ще действа, ФИФА ще направи анализ и ще съгласува действията си "със съответните заинтересовани страни". Една от тях е УЕФА, която засега не е отговорила на изпратено и до нея запитване.

Инфантино: "Колкото по-скоро, толкова по-добре"

През февруари в интервю за швейцарското издание "Weltwoche" Инфантино заяви: "Ще трябва конкретно да проучим как Русия може да бъде включена отново. Спортът винаги трябва да обединява". Спортистите, феновете и децата не носят вина за политическите решения. Спортът трябва да остане мост. "Колкото по-бързо всички могат да участват в световни първенства, толкова по-добре", каза още швейцарецът.

Това негово изказване предизвика много критики на политици в Европа. Инфантино и до днес притежава руския "Орден за приятелство", връчен му от Путин през 2019 в знак на благодарност за провеждането на Световното първенство по футбол през 2018 в Русия, припомня германското издание.

Пред британския телевизионен канал Sky шефът на ФИФА разясни тогава, че отстраняването на руските отбори "определено трябва да бъде отменено" – най-малкото за младежките отбори. Аргументите на Инфантино: "Това не доведе до нищо, а само подхрани още повече фрустрацията и омразата между момичетата и момчетата".

По-рано и от УЕФА са се изказвали в подкрепа на завръщането на Русия, но президентът на европейската футболна федерация Александър Чеферин наскоро постави като условие за това прекратяването на войната срещу Украйна.

Суспендирането не е заради войната

Руските отбори не участват в международни спортни прояви след началото на руската агресия срещу Украйна през 2022, но не заради войната: УЕФА и ФИФА не посочват като причина военната агресия на Русия, а например "съображения за сигурност" и "гладкото протичане на мачовете".

В тази връзка АРД припомня, че веднага след началото на руската офанзива срещу Украйна ФИФА и УЕФА първоначално се опитаха да позволят на Русия да се състезава без знаме и химн, под името "Футболен съюз на Русия", а не "Русия". Голям брой европейски асоциации обаче отказаха да играят срещу Русия и на двете футболни федерации не им остана друг избор освен да спрат участието на руски отбори в състезанията. Руската федерация безуспешно обжалва решението пред Спортния арбитражен съд. Евентуалното завръщане на Русия през 2026 година обаче също ще зависи до голяма степен от желанието на други отбори да играят с Русия, разяснява германската обществена медия.

Поради наложената забрана мъжкият отбор на Русия пропусна Световното първенство през 2022, Европейското първенство през 2024, а сега и Световното първенство през 2026. Квалификациите за Европейското първенство през 2028 все още не са започнали.

В актуалните правила за европейските клубни турнири на УЕФА за сезон 2026/27 Русия не е предвидена като участник. Технически погледнато, руската федерация остана пълноправен член на УЕФА и ФИФА и след началото на руската агресия: председателят на руската федерация Александър Дюков, мениджър в "Газпром", свързан с държавния глава Владимир Путин, беше част от влиятелния Изпълнителен комитет на УЕФА до април 2025, а руски длъжностни лица и до днес продължават да са представени в по-ниските органи на ФИФА и УЕФА.

И още един щрих по темата припомня АРД: двете федерации не са спирали да превеждат на Москва обичайните плащания в размер на милиони. Те се аргументират с това, че с тези средства се насърчава "развитието на футбола" в съответните страни.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Русия Украйна Война в Украйна Футбол ФИФА УЕФА Джани Инфантино Спорт и политика Санкции Руски отбори
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