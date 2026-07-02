Ще има ли повече защита за клиентите на бързи кредити

П редставители на небанковия финансов сектор поеха ангажимент пред Комисията за защита на потребителите (КЗП) да изготвят в кратки срокове етичен кодекс, към който да се придържат в отношенията с потребителите, утвърждавайки принципите на прозрачност, добросъвестност, професионална етика и отговорно отношение към потребителите при предоставянето на финансови услуги.

Това е резултатът от работна среща с представители на водещи небанкови финансови институции и Асоциацията на отговорно небанково кредитиране, посветена на актуални въпроси, свързани с прилагането на Закона за потребителския кредит и Закона за защита на потребителите в областта на потребителското кредитиране, съобщиха от Комисията.

Срещата беше открита от председателя на КЗП Александър Колячев, който подчерта, че защитата на потребителите изисква не само ефективен контрол и санкции при установени нарушения, но и активен диалог между институциите и бизнеса, основан на взаимно доверие и споделена отговорност.

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„Нашата цел не е единствено да установяваме и санкционираме нарушенията. Целта ни е те да бъдат предотвратявани. Това може да се постигне само чрез постоянен професионален диалог, ясни правила и ангажираност както от страна на контролните органи, така и от страна на бизнеса. Днешната среща е още една стъпка към изграждането на по-прозрачна и устойчива среда, гарантираща правото на защита на потребителите“, заяви той, цитиран в съобщението.

Представените обобщени данни показват, че за периода от началото на 2024 г. до юли 2026 г. Комисията е завела 29 колективни иска за установяване на неравноправни клаузи, издала е 85 заповеди за забрана на нелоялни търговски практики и е съставила 400 акта за установяване на административни нарушения по Закона за потребителския кредит. Същевременно броят на жалбите срещу небанкови финансови институции остава висок, което налага продължаване както на ефективния контрол, така и на превантивните мерки.

КЗП поставя акцент върху активния професионален диалог с бизнеса като важен инструмент за превенция, насърчаване на добрите практики и повишаване на защитата на потребителите, наред с последователното упражняване на своите контролни правомощия.

В рамките на дискусията бяха разгледани най-често констатираните нарушения, свързани с предоставянето на преддоговорна информация, формирането на годишния процент на разходите, начисляването на недопустими такси, прозрачността при онлайн сключването на договори, предоставянето на информация за допълнителните услуги към кредита и извършването на реална оценка на кредитоспособността на потребителите.

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КЗП предложи предприемането на конкретни мерки за подобряване на взаимодействието с небанковите финансови институции, включително чрез определяне на постоянни контактни лица, по-бърз обмен на информация в рамките на контролните производства и насърчаване на доброволното отстраняване на установени несъответствия с нормативните изисквания.

Участниците се обединиха около разбирането, че откритият професионален диалог между институциите и бизнеса е най-ефективният механизъм за предотвратяване на нарушения, повишаване на доверието на потребителите и утвърждаване на добрите практики на пазара на небанковите финансови услуги.

Комисията за защита на потребителите ще продължи да развива този формат на партньорски диалог с представители на различни икономически сектори като част от последователната си политика за превенция на нарушенията, насърчаване на добросъвестните търговски практики и повишаване нивото на защита на потребителите.

През юни тази година КЗП установи нелоялни търговски практики при няколко дружества от сектора на небанковото потребителско кредитиране, за които наложи административни санкции в размер до 25 000 евро.