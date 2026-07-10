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Кога ще започнат да важат новите права за пътниците със самолет

Промените предвиждат по-лесно възстановяване на суми и повече защита при проблем с полета

10 юли 2026, 11:08
Кога ще започнат да важат новите права за пътниците със самолет
Източник: istock

Пътниците получават малко по-голяма защита и малко повече яснота по отношение на процедурите, които трябва да следват, когато имат някакъв проблем.

Това обясни пред БНР Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център, след като ЕП гласува актуализирани правила за пътуванията със самолет.

"Ще има по-лесно възстановяване на сумите, когато е отменен полет и увеличаване на правата на пътниците, когато пътуват с деца под 14 години. Пътниците ще могат да се ориентират и в цените на различните авиокомпании по отношение на билетите с включен ръчен багаж".

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Ако родител пътува с детето си, което е на възраст до 14 години, може да седят един до друг без да се заплаща такса за избор на място, посочи още Спасова.

Тя уточни, че тези актуализирани правила трябва да бъдат потвърдени и от Съвета на ЕС, а след това да бъдат публикувани.

"Има една година, през която авиокомпаниите трябва да се подготвят за влизането им".

Тя очаква да започнат да се прилагат в края на август следващата година. 

Размерите на компенсациите при закъснение на полета с повече от три часа се запазват, посочи тя.

Ако багажът на пътник не пристигне на летището, трябва да се попълни протокол, обясни още Спасова. 

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"Това се случва на гишетата за загубен багаж. Ако той се забави, може да си купим т.нар. стоки от първа необходимост – четка, паста за зъби, бельо. Трябва да се запазят касовите бележки, защото чрез тях може да се претендира за възстановяване на поне част от сумата към авиокомпанията.

Ако куфарът не пристигне в рамките на същия и на следващия ден, необходимо е веднага да се попълни формуляр с искане за неговата доставка на сайта на авиокомпанията. Това не трябва да става по-късно от седем дни след датата, на която сме кацнали.

Ако доставката на куфара не се случи до 21 дни, той вече минава в графа "Загубен" и пътникът може да поиска компенсация. Това става отново на сайта на авиокомпанията".

При възникване на спор между потребител и авиокомпания или място за настаняване, потребителят е добре да пази цялата си документация и да води писмена кореспонденция по имейл, посъветва Спасова. Той може да се обърне за съдействие и към Европейския потребителски център, напомни тя.

Европейският потребителски център дава съвети и по отношение на настаняването на пътуващите.

"Един от важните е мястото за настаняване да бъде наето, след като сме се запознали с отзивите на други гости.

Добре е да се провери дали ще има допълнителни разходи като депозит, туристически данък и такса за почистване".

Спасова препоръчва да се направи и медицинска застраховка при пътуване в чужбина.

Източник: БНР    
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