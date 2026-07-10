България

"Това е безобразие": Цончо Ганев призова за спиране на ПУП-а за Борисовата градина

Депутатът от „Възраждане“ твърди, че планът създава риск за територии в парка, а Столичната община защитава проекта

10 юли 2026, 09:45
"Това е безобразие": Цончо Ганев призова за спиране на ПУП-а за Борисовата градина
Източник: БГНЕС

„Хиляди декари са заложени в Борисовата градина.“ Това заяви депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев, цитиран от DarikNews.bg.

Той призова кмета на София да спре проекта за подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина в София. 

„Лъжа е твърдението на Терзиев, че с този ПУП ще спре строителството в Борисовата градина. Това е безобразие. Следващата сряда този ПУП ще бъде приет“, заяви Ганев.

От групата "Да спасим Борисова градина" обявиха, че в Борсиовата има 42 части имота. 

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Припомняме, че на 9 юли заместник-кметът по направление „Градско планиране и развитие“ Любомир Георгиев съобщи, че на 15 юли ще бъде свикан разширен Общински експертен съвет по устройство на територията, който ще обсъди проекта за подробния устройствен план на Борисовата градина.

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По думите му Борисовата градина е парк с огромна историческа, културна и обществена стойност, а без подробен устройствен план паркът не може да бъде управляван, съхраняван и развиван последователно.

Георгиев посочи, че през последните два месеца Столичната община е организирала две обществени обсъждания, изложба в парка, създала е специализиран сайт и е разпространила информационна брошура. В резултат са постъпили 441 становища от граждани.

Сред най-често поставяните въпроси са транспортната схема в парка, жилищните сгради край бившата гара „Пионер“, бъдещето на стадион „Юнак“, подземните паркинги и трасето на бъдещия трамвай към Студентски град.

Темата за ПУП на Борисовата градина предизвика обществено напрежение още по време на обществените обсъждания през юни, когато граждани и природозащитници настояха в парка да не се допуска ново строителство, автомобили и заграждения и да бъде запазена основната му функция като зелена обществена зона.

 

Източник: DarikNews.bg    
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