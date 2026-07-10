Трети ден без следа от шефа на хлебозавод в Павликени

Като на филм: Крадци се врязаха в банков клон и опитаха да измъкнат банкомат

Т рето денонощие продължава издирването на 54-годишния Димитър Георгиев - управител на хлебозавод в Павликени, който изчезна при неизяснени обстоятелства.

В мащабната операция участват полиция, жандармерия, военни формирования, водолази и десетки доброволци.

Мистерия около изчезването на бизнесмен в Павликени

Тази сутрин в 8.30 ч. бе събирателният пункт за доброволци, учители от местни училища, и всеки, който иска да се включи в търсенето.

Георгиев за последно е видян преди в сряда около 8:00 часа сутринта. Паркирал колата си пред хлебозавода, оставил всичките си лични вещи в нея, заключил я и тръгнал в пуста местност край града. Той е видян на охранителна камера да се движи с ръце в джобовете. Оттогава няма данни за местонахождението му. Първоначално близки на мъжа са подали сигнал, в който се е споменавала версия за отвличане, но от МВР впоследствие категорично отхвърлиха тази хипотеза.