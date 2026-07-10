Екшън в небето над Балканите: Защо Унгария вдигна изтребители по тревога

У нгария вдигна по тревога два изтребителя, за да разследват случай, при който пътнически самолет Airbus A350 на авиакомпанията Cathay Pacific внезапно е загубил връзка с ръководството на въздушното движение във въздушното пространство на НАТО на 4 юли, което е задействало системата за бързо реагиране на отбранителния блок.

Полет CX257 все още се е намирал в румънското въздушно пространство по пътя си от Хонконг към лондонското летище „Хийтроу“, когато е възникнала „временната загуба на комуникация“, съобщиха от Cathay Pacific пред медиите.

Безопасността на самолета и на хората на борда не е била застрашена и в момента се води разследване, цитират думите на хонконгската авиокомпания.

Унгария вдигна изтребители в бойна готовност

„Днес (бел.ред. събота, 4 юли) в 13:42 ч. двойка дежурни самолети на НАТО за Quick Reaction Alert (QRA) бяха поставени в бойна готовност, тъй като китайски самолет А350, изпълняващ полет от Хонконг за Лондон, не е успял да се свърже с румънското гражданско въздушно управление“, написа в събота в социалните мрежи унгарският министър на отбраната Ромулус Русзин-Сзенди.

Самолетите са излетели минути по-късно и са установили визуален контакт с лайнера над Унгария, след което връзката с ръководството на въздушното движение е била възстановена и машините са се завърнали в базата си в Кечкемет, добави Русзин-Сзенди.

Макар той да не назова типа на участвалите самолети, изтребителите Saab Gripen на унгарските военновъздушни сили са базирани в Кечкемет, който се намира на около 86 км югоизточно от унгарската столица Будапеща.

Департаментът за гражданска авиация на Хонконг изрази „сериозна загриженост“ във връзка с инцидента и потвърди, че екипажът на Cathay е докладвал за временната загуба на комуникация, съобщиха от ведомството пред Channel News Asia в четвъртък.

От Newsweek се свързаха с Cathay Pacific по имейл с искане за коментар.

Какво представлява Quick Reaction Alert на НАТО

Прихващането е извършено в рамките на процедурата Quick Reaction Alert (Бързо реагиране по тревога) на НАТО – денонощен режим на противовъздушна отбрана, при който от държавите в 32-членния алианс се изисква да поддържат изтребители в готовност за идентифициране и ескортиране на неидентифицирани въздухоплавателни средства, които се приближават до съюзническото въздушно пространство.

Това прихващане се случи само два дни след друга мисия по линия на QRA над Норвежко море.

Тогава два изтребителя F-35 на Кралските военновъздушни сили прихванаха руски самолет за борба с подводници „Bear-F“, който многократно е прелитал на ниска височина над британския самолетоносач HMS Prince of Wales, съобщи британското министерство на отбраната.

„Мисиите на НАТО за охрана на въздушното пространство (Air Policing) и националните средства за QRA остават в готовност денонощно, за да защитават въздушното пространство на един милиард души в целия Алианс“, се казва в изявление на Въздушното командване на НАТО от сряда.

В четвъртък президентът Доналд Тръмп и други висши служители на администрацията приключиха срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара.