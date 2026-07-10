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Голям църковен празник: Кои светци почитаме днес

Днес се прекланяме пред подвига на 45-те християни, загинали мъченически за вярата си в древния град Никопол Арменски през IV век. Църквата почита и преподобния Антоний Печерски, основал една от най-значимите лаври в християнския свят

10 юли 2026, 09:30
Голям църковен празник: Кои светци почитаме днес
Източник: БТА

Ч естваме паметта на светите 45 мъченици в Никопол Арменски.

Град Никопол в някогашна Армения (сега град Коюлхисар в провинция Сивас, Турция) бил мястото на мъченическата смърт на 45 християни, които приели вярата в Иисус Христос и въпреки гоненията не склонили да се откажат от нея и да се върнат към езическите божества. Това били Леонтий, Маврикий, Даниил, Антоний, Александър и още 40 доблестни мъже, отличаващи се с произход, образование и добродетелен живот. Те пострадали в 319 г. при управлението на източния съимператор Лициний.

Наистина през 313 г. той, заедно с Константин (Велики), подписал Медиоланския едикт, с който християнството било признато за "позволена религия" и така формално спрели гоненията. Но роденият на Балканите Лициний като упорит езичник много скоро отново започнал да преследва християните, защото бил в конфликт със западния съимператор Константин, по чието предложение бил издаден едиктът за веротърпимост.

Жертва на тази преднамерена жестокост станали и никополските християни. Те не чакали да ги издирват и залавят, а сами заявили пред властите, че са последователи на Христос и не се страхуват от гонения и мъчения, дори и живота си биха дали за своя Спасител. Тогава всички тези 45 души били оковани в железни вериги и затворени в тъмница. Там жестоко ги изтезавали, но мъчениците твърдо понасяли всичко. Накрая им отрязали ръцете и краката, изгорили телата им в клада и след това захвърлили костите им в река Лик. Други християни тайно ги събрали и погребали. По-късно на същото място построили църква в чест на мъчениците.

В този ден се чества и паметта на преподобния Антоний Печерски, известен подвижник (X-XI век). Той първо отишъл на Атон, където дълги години живял като отшелник, а като се завърнал, основал край Киев известната Киевопечорска лавра.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
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