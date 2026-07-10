От мухъл и мизерия до розова стая: Чудото за 12-годишната Ани стана реалност

И сторията на 12-годишната Ани от Варна, която трогна хиляди зрители на NOVA , вече има своя щастлив развой. Момичето, което страда от рядка сърдечна и белодробна недостатъчност, напусна завинаги старата, рушаща се къща без баня и с постоянна влага и мухъл. Днес тя вече живее в нов общински дом, който получи след години чакане.

Емоциите за Ани започнаха още преди да прекрачи прага на новото жилище. „Очаквам нещо ново. Никога не съм вярвала, че ще живея на толкова красиво място. Само по филмите съм го гледала“, сподели тя развълнувано.

Момичето не скри, че сбъднатата мечта е много повече от това, което си е представяла. „Много съм радостна и много благодарна на хората, които направиха това райско място. Благодаря на всички, които помогнаха“, сподели Ани.

Преди месец тя разказа пред камерата на NOVA, че има едно-единствено желание – да живее в дом с баня и диван. Днес тя с усмивка признава: „И сега вече я имам“.

Щастлива развръзка: Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

А когато е попитана дали новият дом отговаря на мечтите ѝ, отговорът е повече от красноречив:„Надмина очакванията ми“. Най-голямата радост за Ани е собствената ѝ стая - розова, светла и подредена точно така, както винаги си я е представяла. „Исках леглото да е до прозореца и стаята да е боядисана в розово“, споделя момиченцето.

Още след първата нощ в новия дом момичето е убедено, че това е мястото, за което е мечтало.„Много хубаво беше. Леглото е много удобно. Меко е“, разкрива Ани.

С гордост показва как вече е подредила вещите си: „Подредих си нещата за училище, флумастрите, моливите. Направих си леглото, сгънах си чаршафите и дрехите. Изчистих навсякъде“.

Най-много в стаята си харесва именно това, за което е мечтала дълго време - леглото и големия прозорец.

Щастлива развръзка: 12-годишната Ани от Варна вече е в новия си дом

За Ани обаче най-вълнуващото място в новия дом се оказва банята. Досега тя никога не е живяла в жилище с нормална баня и се е къпела с вода, затопляна с бързовар. Днес това вече е минало. „Уникална е. Никога не съм имала такава баня. Никога не съм се къпала така. Просто влизам, пускам душа и се къпя“, споделя тя.

Момичето все още не може да свикне колко лесно изглежда всичко. Ани признава, че новият дом не е просто жилище, а място, където иска да създаде най-хубавите си спомени. Тя вече очаква с нетърпение и първия си рожден ден в новия дом - на 25 август.

Накрая момичето отправи специално послание към всички хора, които са помогнали мечтата ѝ да стане реалност: „Много искам да ви благодаря. Благодаря на всички, които помогнаха с всичко необходимо за квартирата. Много съм ви благодарна за това, което направихте. За мен това е голяма чест“.

Макар че вече има уютен дом, пред Ани предстои още една голяма битка. Заради тежкото си заболяване тя се нуждае от трансплантация, като по последни данни се обсъжда едновременна трансплантация на сърце и бял дроб. Но днес тя си позволява поне за миг да бъде просто дете - щастливо, усмихнато и влюбено в своята нова розова стая.