Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

П етима са привлечени като обвиняеми за престъпна схема с усвояване на потребителски кредити. Едно от лицата е и с обвинение за използване на фалшива лична карта. Това съобщи на брифинг зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова, а началникът на отдел „Икономическа полиция“ към СДВР комисар Илчо Благоев определи случая като „интересна и нова схема“.

Измама с кредити за 190 500 лв., длъжниците не знаят

Петимата са с чисто криминално минало и на възраст между 19 и 25 години.

За осъществяване на схемата за източване на десетки хиляди евро са били използвани подправени документи и онлайн платформи на банките.

Засега разследващите знаят за четири случая, но по думите на комисар Благоев излиза пети, а очакванията са бройката на кредитите, получени чрез престъпната схема, да нарасне.

"Всеки от четирите кредита, за които разследващите имат доказателства, е на стойност 30 хиляди евро. Един от кредитите не е бил усвоен изцяло, тъй като разследването е осуетило плановете на извършителите. Назначени са технически експертизи. Предстои работа по делото", заяви прокурор Петрова.

За момента и петимата задържани са с мярка за неотклонение „задържане под стража“.