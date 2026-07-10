Войната в Иран: Тръмп има още опции, но всичките са лоши

К акво постигна Тръмп с войната в Иран? Нищо, освен че даде на Революционната гвардия на Иран нови възможности да оказва натиск. А опциите, с които разполага Тръмп, за да приключи тази война, са до една лоши, съобщава Deutsche Welle.

Временното примирие между Иран и САЩ приключи, обяви Доналд Тръмп, след като в последните дни Вашингтон отново бомбардира цели на територията на Ислямската република, а Техеран отговаря с удари по американските съюзници в региона.

Всички опции пред Тръмп са лоши

Тръмп няма много възможности и всичките са лоши, коментира в тази връзка Стивън Колинсън в Си Ен Ен. Американският президент трябва да прецени дали да продължи да ескалира войната допълнително, което ще има голяма човешка, икономическа и политическа цена за САЩ, или да запази статуквото, в което обаче Иран държи козовете.

Войната катализира възможностите на Революционната гвардия на Иран да използва Ормузкия проток и търговските вериги през Близкия изток като средство за натиск. Според повечето експерти сухопътната инвазия все още не е на дневен ред, но евентуалното засилване на ударите по цивилни и енергийни цели в страната ще струва много - както на САЩ, така и на света.

Иран ще отговори с нови удари по енергийни и военни цели в региона, а цените на горивата ще скочат до небесата. Това, от своя страна, ще се отрази още по-тежко на шансовете на републиканците в САЩ да задържат контрола си над двете камари на Конгреса на междинните избори през ноември.

Американският президент се провали в обещанията си

През втория му мандат рейтингът на Тръмп падна до 34% - тези стойности са рекордно ниски. Той се върна в Белия дом с обещание да сложи край на военните намеси на САЩ в света и да се концентрира върху икономиката на страната, отбелязва „Ройтерс". И двете цели "катастрофираха" по време на тази война.

"Тръмп се озова в трудна позиция. Независимо дали по военен или дипломатически път, не изглежда вероятно той да успее да постигне много в Иран", коментира Дейвид Милър, бивш американски преговарящ в Близкия изток.

Иранците унижават американския президент, пише и Том Никълс в списание „Атлантик". Така нареченото примирие, което Тръмп обяви през юни, всъщност изобщо не влезе в сила. Тогава той обяви: „Имаме работа с хора, които според мен са много рационални. И беше приятно да си сътрудничим с тях". А днес Тръмп нарича лидерите на Иран „измет".

САЩ влязоха в тази война без стратегия и все още нямат такава

Техеран е готов да ескалира войната чрез удари по съседните държави и да плати цената за ответната реакция. Целта е режимът да оцелее, а Иран да запази контрола си над Ормузкия проток и да съхрани ядрената си програма. Очакванията са, че войната ще струва твърде скъпо на съюзниците на САЩ в региона и те рано или късно ще притиснат администрацията във Вашингтон да сложи край на нападенията.

"Все по-очевидно стана, че САЩ влязоха в тази война без ясна концепция. Те разчитаха, че режимът в Техеран ще падне бързо, като Тръмп и военният му министър Пит Хегсет игнорираха дългогодишните военни и разузнавателни данни", пише още Никълс.

По време на срещата на върха на НАТО в Анкара американският президент така и не успя да артикулира политиката и стратегията си. Вместо това той отново заговори за претенциите си към Гренландия, обърка Иран с Япония, Зеленски с Путин и нарече ТикТок „ТикТак". Очевидно е впечатлението, че контролът изплъзва от ръцете на Тръмп, който от години се опитва да си изгради ореола на силния лидер, от който светът се нуждае.