На първо четене: НС обсъжда проектобюджета на ДОО за 2026 г.

П арламентът обсъжда на първо четене Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. В пленарната зала е министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова-Начева.

В дневния ред на днешното пленарно заседание е и първото четене на Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за тази година.

Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене в комисия

Според проекта на бюджет на ДОО през 2026 година за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,503 млрд. евро, като тези разходи са със 1,179 млрд. евро повече за пенсии спрямо 2025 г.

Средният брой на пенсионерите за този година се очаква да нарасне до около 2 070 700 лица.

Общият размер на приходите и получените трансфери по бюджета на ДОО за 2026 г. е 15,265 млрд. евро, в т. ч. получени трансфери от централния бюджет в размер на 6,745 млрд. евро за покриване на недостига.

Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 1 август 2026 г. става 620,20 евро, колкото е и размерът на минималната работна заплата за 2026 година. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени се повишава на 2300 евро. Предвижда се още и увеличение на минималния осигурителен доход за определени икономически дейности.

От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40, както е предвидено за останалите работещи.