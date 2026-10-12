Парите ни

Новата формула за минималната заплата раздели синдикатите: КТ „Подкрепа“ вижда загуба от 20 евро, КНСБ – ръст

КНСБ и БСК защитиха механизма с четирите показателя

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

12 октомври 2026, 16:02
Минималната заплата и пенсионните фондове разделиха синдикати и работодатели в тристранката

Минималната заплата и пенсионните фондове разделиха синдикати и работодатели в тристранката
Горивата ще поскъпват плавно, но Черно море крие риск от недостиг

Горивата ще поскъпват плавно, но Черно море крие риск от недостиг
Бенчев: Горивата могат да поскъпнат с около 1,40 евро на литър заради мерки на ЕК

Бенчев: Горивата могат да поскъпнат с около 1,40 евро на литър заради мерки на ЕК
Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?

Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?
Държавата срещу банките: Кой ще плати сметката за свръхпечалбата (ОБЗОР)

Държавата срещу банките: Кой ще плати сметката за свръхпечалбата (ОБЗОР)
Цените през 2021 и 2026 г.: Колко по-скъпа е една и съща потребителска кошница

Цените през 2021 и 2026 г.: Колко по-скъпа е една и съща потребителска кошница
Бензинът поскъпна с 10 евроцента за месец, но цените вече отстъпват

Бензинът поскъпна с 10 евроцента за месец, но цените вече отстъпват
Горивата поевтиняват, но пропан-бутанът остава без очаквания спад

Горивата поевтиняват, но пропан-бутанът остава без очаквания спад

Предложеният нов механизъм за определяне на минималната работна заплата ще ощети хората с най-ниски доходи. Това заяви главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което бяха обсъдени промените в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

„От тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец“, подчерта Кацарчев.

Как ще се определя минималната заплата

Според проекта, представен от социалния министър Наталия Ефремова, минималното възнаграждение ще се определя в граници. Долната е минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула с четири показателя с равна тежест от по 25% – поскъпването на основните стоки и услуги чрез индекса на цените на малката потребителска кошница, изменението на медианната заплата, годишният ръст на средната брутна заплата и изменението на производителността на труда за последните 10 години.

Минималната заплата и пенсионните фондове разделиха синдикати и работодатели в тристранката

Размерът ще се определя на два етапа. Първо синдикатите и работодателите ще водят преговори, които трябва да приключат до 15 май. След това правителството ще определя окончателния размер за следващата година най-късно до 15 август. На всеки три години ще се прави и оценка дали минималната заплата е достатъчна спрямо разходите за живот и икономическите условия, в която ще участват и социалните партньори.

При нощния труд се предвижда да отпадне фиксираният минимален праг от 51 евроцента на час, но да остане изискването доплащането да е поне 0,15% от минималната заплата.

„За 2026 г. това означава не по-малко от 93 евроцента за всеки отработен нощен час“, уточни Ефремова. На този етап новият механизъм е обсъден от социалните партньори, но все още не е окончателно приет.

КТ „Подкрепа“: Формулата не отговаря на Кодекса на труда

Кацарчев посочи, че КТ „Подкрепа“ е единствената организация, която не е подкрепила формулата. „Според нас тя ощетява работещите, на първо място. На второ място, не кореспондира с текста на вече приетия Кодекс на труда, с който се правят изменения в член 244“, заяви той.

По думите му формулата работи основно с проценти, докато съгласно критериите в Кодекса на труда това трябва да са абсолютни числа. „Поради тази причина не сме съгласни да бъдат ощетявани работещите на минимална работна заплата“, каза главният икономист на синдиката.

БСК: Твърдението за абсолютните стойности не отговаря на истината

Мария Минчева от Българската стопанска камара отхвърли твърденията, че формулата противоречи на Кодекса на труда или има за цел да ощети хората с най-ниски доходи. Според нея още през август социалните партньори, Министерството на финансите и Министерството на труда са съгласували както текстовете на Кодекса на труда, така и тези на наредбата.

НС обсъжда новия механизъм за минималната работна заплата, ще има ли съгласие

„Категорично твърдението, че Кодексът на труда изисква да се говори за абсолютни стойности, не отговаря на истината“, заяви Минчева. Тя посочи, че показателите стъпват на официални данни, обсъждани от Европейската комисия с държавите членки, и не са избрани произволно.

„Нашата цел категорично не е да ощетяваме когото и да е. Нашата цел е да оформим един механизъм, който занапред да позволява, първо, участие на социалните партньори и, второ, да се съобразява както с потребностите на работещите, така и с възможностите на икономиката“, заяви представителят на БСК. Тя допусна, че механизмът може да бъде променян в бъдеще: „Разбира се, то не е изковано в камък, но е една отправна точка, за която времето ще покаже доколко е адекватна“.

КНСБ: Механизмът движи заплатата нагоре, въпросът е с колко

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че четирите критерия вече са заложени в Кодекса на труда и са съобразени с европейската директива за адекватните минимални работни заплати. Той призна, че избраните показатели са резултат от дълги преговори. „Дали са най-добрите? Сигурно не са. Някой може да намери и други. Към момента обаче това са показателите, които стоят на масата“, каза Димитров.

„Този механизъм движи минималната заплата нагоре. Има ли колебания по този въпрос? Няма. Колко нагоре и колко бързо – това вече е въпрос на разчети, сметки и динамика на четирите показателя“, обясни той. По думите му за КНСБ водеща цел остава минималната заплата да достигне размер, който позволява на човек да покрива необходимите си разходи и да живее достойно.

На въпрос кога ще бъде обявен конкретният размер на минималното възнаграждение Димитров посочи, че решението е в ръцете на правителството. Според него яснота може да има в рамките на около седмица, когато се очаква да бъдат представени и първите бюджетни разчети.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA    
Минимална работна заплата Социални партньори КТ Подкрепа КНСБ БСК Кодекс на труда Тристранно сътрудничество Формула за заплата Доходи Нощен труд
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

"Перфектната буря" удари петролните пазари

Командващият НАТО в Европа предупреди Русия с „разрушителен удар“

Командващият НАТО в Европа предупреди Русия с „разрушителен удар“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 1 ден
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 21 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 20 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за ударените кораби

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за ударените кораби

България Преди 46 минути

България категорично осъжда военните атаки срещу търговското корабоплаване

Полицията издирва изчезнала млада жена от Шумен

Полицията издирва изчезнала млада жена от Шумен

България Преди 48 минути

Според информация от близките ѝ е вероятно да е пребивавала по Южното Черноморие

Турският шофьор, обвинен за смърт на АМ "Тракия", не се яви в съда

Турският шофьор, обвинен за смърт на АМ "Тракия", не се яви в съда

България Преди 2 часа

Той беше пуснат под парична гаранция от 5000 евро

Изкуствен интелект прогнозира риска от инсулт до пет години напред

Изкуствен интелект прогнозира риска от инсулт до пет години напред

Любопитно Преди 2 часа

Български специалисти представиха нов онлайн калкулатор с изкуствен интелект, който оценява петгодишния риск от исхемичен инсулт, и дигитална платформа за светкавична диагностика в спешните случаи

Веригите отвръщат на Манолова: Надценката не е печалба, чисто изкарваме около 3%

Веригите отвръщат на Манолова: Надценката не е печалба, чисто изкарваме около 3%

Парите ни Преди 2 часа

Сдружението за модерна търговия обвини КЗП в подвеждане на потребителите и зададе пет въпроса на комисията

Скрита камера засне как инженер трови системно с кадмий колега в офиса

Скрита камера засне как инженер трови системно с кадмий колега в офиса

Свят Преди 2 часа

Инженер в калифорнийска фирма години наред се бори с необясними заболявания, посещава болница след болница и дори лети до други държави в търсене на отговор, мислейки си, че е болна от рак. Истината се оказва много по-зловеща – водата ѝ на работното място е била системно отравяна

<p>Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ<span color="" font-size:="" noto="" style="color: rgb(108, 108, 108); font-family: Arial, sans-serif, ">&nbsp;</span>бяха отнети два паспорта</p>

Прокуратурата в Скопие: Миналата година на Ива Михайлова ѝ бяха отнети два паспорта и не ѝ бяха върнати поради риск от бягство

България Преди 2 часа

Главната прокуратура в Скопие обяви, че още през 2025 г. на Ива Михайлова са отнети българският и македонският паспорт заради риск от бягство. Властите категорично са отказвали да ѝ ги върнат въпреки настоятелните искания на защитата ѝ

<p>Принцеса Кейт изведе&nbsp;11-годишната Шарлот на разходка с метрото (ВИДЕО)</p>

Принцеса Кейт изведе 11-годишната Шарлот на разходка с метрото

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата на Уелс и 11-годишната ѝ дъщеря Шарлот се отказаха от официалния си кортеж и използваха градския транспорт за разходка в Лондон. Пътници споделят, че двете са изглеждали изключително спокойни и са разговаряли с хората във вагона

Младеж искал да убие случаен човек за „Кървав петък“ в Полша

Младеж искал да убие случаен човек за „Кървав петък“ в Полша

Свят Преди 2 часа

Тийнейджърите попадат „под влиянието на интернет“

Край на стандартното работно време? Как „хроноработата“ раздели офисите на две

Край на стандартното работно време? Как „хроноработата“ раздели офисите на две

Любопитно Преди 2 часа

Някои го наричат грижа за здравето, а шефовете им - кошмар за работния график. Нагласянето на работата спрямо биологичния часовник раздели офисите на две

В Гърция бобът стигна 14,52 евро за кило, газът – с 55% нагоре

В Гърция бобът стигна 14,52 евро за кило, газът – с 55% нагоре

БезГранично Преди 3 часа

Данните на гръцката статистика ELSTAT показват резки поскъпвания при енергията, хотелите и храните

Спират социалните мрежи за децата по 15 г. в Гърция

Спират социалните мрежи за децата по 15 г. в Гърция

Свят Преди 3 часа

В момента Европейският парламент и държавите членки обсъждат подобна забрана

Шокиращо видео показва момента, в който хутите бомбардираха летището в Рияд

Шокиращо видео показва момента, в който хутите бомбардираха летището в Рияд

Свят Преди 3 часа

Масирана ракетна атака опустоши международното летище „Крал Халид“ в Рияд, отнемайки живота на 13 души и ранявайки над 300. Въздушното пространство е блокирано, а стотици полети – отменени

Sky News: „Парче от Русия в НАТО“ – миниград, собственост на Москва в България

Sky News: „Парче от Русия в НАТО“ – миниград, собственост на Москва в България

България Преди 3 часа

„В нашата страна имаме територия, която се контролира от руснаците. През тази част от земята могат да преминават всякакви хибридни и всякакви шпионски дейности. Ние не знаем какво правят там и можем само да гадаем, знаейки колко опитен и усъвършенстван е шпионажът там“, коментира бившият външен министър на България Надежда Нейнски

Фискалният съвет: Държавата не е изразходвала 15,3 млрд. лв. планирани инвестиции за 10 години

Фискалният съвет: Държавата не е изразходвала 15,3 млрд. лв. планирани инвестиции за 10 години

Парите ни Преди 4 часа

По държавния бюджет неизпълнението е 6,4 млрд. лв., а най-слаба е 2021 г. с едва 31,5% изпълнение

Русия отказа на Украйна примирие за избори

Русия отказа на Украйна примирие за избори

Свят Преди 4 часа

Русия "няма да даде на Украйна почивка на бойното поле"

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски с награда за биоразнообразие и климат

sinoptik.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg

„Те все още не са готови за моя свят“: Питбул разкри защо пази децата си от славата

Edna.bg

Мона Гочев обикаля най-известните зоо кътчета в света

Edna.bg

ГДБОП разби наркоканал в Ловеч: Откриха 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин в хладилни камиони

Nova.bg

Оранжев и жълт код за силни дъждове във вторник

Nova.bg