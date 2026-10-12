Новата формула за минималната заплата раздели синдикатите: КТ „Подкрепа“ вижда загуба от 20 евро, КНСБ – ръст

Цените през 2021 и 2026 г.: Колко по-скъпа е една и съща потребителска кошница

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Предложеният нов механизъм за определяне на минималната работна заплата ще ощети хората с най-ниски доходи. Това заяви главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което бяха обсъдени промените в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

„От тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец“, подчерта Кацарчев.

Как ще се определя минималната заплата

Според проекта, представен от социалния министър Наталия Ефремова, минималното възнаграждение ще се определя в граници. Долната е минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула с четири показателя с равна тежест от по 25% – поскъпването на основните стоки и услуги чрез индекса на цените на малката потребителска кошница, изменението на медианната заплата, годишният ръст на средната брутна заплата и изменението на производителността на труда за последните 10 години.

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Размерът ще се определя на два етапа. Първо синдикатите и работодателите ще водят преговори, които трябва да приключат до 15 май. След това правителството ще определя окончателния размер за следващата година най-късно до 15 август. На всеки три години ще се прави и оценка дали минималната заплата е достатъчна спрямо разходите за живот и икономическите условия, в която ще участват и социалните партньори.

При нощния труд се предвижда да отпадне фиксираният минимален праг от 51 евроцента на час, но да остане изискването доплащането да е поне 0,15% от минималната заплата.

„За 2026 г. това означава не по-малко от 93 евроцента за всеки отработен нощен час“, уточни Ефремова. На този етап новият механизъм е обсъден от социалните партньори, но все още не е окончателно приет.

КТ „Подкрепа“: Формулата не отговаря на Кодекса на труда

Кацарчев посочи, че КТ „Подкрепа“ е единствената организация, която не е подкрепила формулата. „Според нас тя ощетява работещите, на първо място. На второ място, не кореспондира с текста на вече приетия Кодекс на труда, с който се правят изменения в член 244“, заяви той.

По думите му формулата работи основно с проценти, докато съгласно критериите в Кодекса на труда това трябва да са абсолютни числа. „Поради тази причина не сме съгласни да бъдат ощетявани работещите на минимална работна заплата“, каза главният икономист на синдиката.

БСК: Твърдението за абсолютните стойности не отговаря на истината

Мария Минчева от Българската стопанска камара отхвърли твърденията, че формулата противоречи на Кодекса на труда или има за цел да ощети хората с най-ниски доходи. Според нея още през август социалните партньори, Министерството на финансите и Министерството на труда са съгласували както текстовете на Кодекса на труда, така и тези на наредбата.

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„Категорично твърдението, че Кодексът на труда изисква да се говори за абсолютни стойности, не отговаря на истината“, заяви Минчева. Тя посочи, че показателите стъпват на официални данни, обсъждани от Европейската комисия с държавите членки, и не са избрани произволно.

„Нашата цел категорично не е да ощетяваме когото и да е. Нашата цел е да оформим един механизъм, който занапред да позволява, първо, участие на социалните партньори и, второ, да се съобразява както с потребностите на работещите, така и с възможностите на икономиката“, заяви представителят на БСК. Тя допусна, че механизмът може да бъде променян в бъдеще: „Разбира се, то не е изковано в камък, но е една отправна точка, за която времето ще покаже доколко е адекватна“.

КНСБ: Механизмът движи заплатата нагоре, въпросът е с колко

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че четирите критерия вече са заложени в Кодекса на труда и са съобразени с европейската директива за адекватните минимални работни заплати. Той призна, че избраните показатели са резултат от дълги преговори. „Дали са най-добрите? Сигурно не са. Някой може да намери и други. Към момента обаче това са показателите, които стоят на масата“, каза Димитров.

„Този механизъм движи минималната заплата нагоре. Има ли колебания по този въпрос? Няма. Колко нагоре и колко бързо – това вече е въпрос на разчети, сметки и динамика на четирите показателя“, обясни той. По думите му за КНСБ водеща цел остава минималната заплата да достигне размер, който позволява на човек да покрива необходимите си разходи и да живее достойно.

На въпрос кога ще бъде обявен конкретният размер на минималното възнаграждение Димитров посочи, че решението е в ръцете на правителството. Според него яснота може да има в рамките на около седмица, когато се очаква да бъдат представени и първите бюджетни разчети.