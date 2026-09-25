Окончателно: Депутатите приеха новата формула за минималната заплата

П арламентът окончателно одобри новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата в България. Промените в Кодекса на труда бяха приети на второ четене след няколкочасови дебати в пленарната зала. При окончателното гласуване законопроектът, внесен от Министерския съвет, получи подкрепата на 123 депутати от управляващото мнозинство на „Прогресивна България“.

НС обсъжда новия механизъм за минималната работна заплата, ще има ли съгласие

Против промените гласуваха 48 народни представители – 16 от ГЕРБ-СДС, 13 от ДПС, двама от „Демократична България“, седем от „Продължаваме промяната“ и 10 от „Възраждане“. Други 12 депутати от ДБ се въздържаха.

Според окончателно приетите текстове минималната заплата за следващата година ще трябва да бъде определяна до 15 август на текущата. При изчисляването ѝ ще се вземат предвид четири основни показателя – покупателната способност на минималната заплата, включително разходите за издръжка на живот, общото равнище и разпределението на заплатите в страната, темпът на нарастване на възнагражденията и дългосрочните нива на производителността на труда.

На всеки три години ще се извършва и оценка дали размерът на минималната заплата е адекватен. За нея ще се използват две референтни стойности – 60% от брутната медианна заплата и размерът на издръжката на живот. Конкретната процедура за определяне на МРЗ ще бъде разписана с наредба на Министерския съвет.

Между 620 и 673 евро може да е минималната заплата през 2027 г.

Промените в Кодекса на труда позволяват чрез колективни трудови договори да бъдат договаряни минимални възнаграждения над определеното за страната ниво, както на отраслово, така и на браншово равнище. За първи път в закона се въвежда и изрична дефиниция на минималната работна заплата. Тя се определя като най-ниското основно месечно трудово възнаграждение за отработено време или според изработеното.

Мнозинството не подкрепи алтернативните предложения на опозицията. ГЕРБ-СДС, ДПС и „Продължаваме промяната“ настояваха оценката за адекватност да се прави на всеки две години и да включва допълнителни показатели. Отхвърлено беше и искането на ПП през 2027 г. да остане старата формула – МРЗ да бъде 50% от средната брутна заплата.