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БСК подкрепи новия механизъм за минималната заплата

Работодателската организация настоява производителността, покупателната способност и възможностите на бизнеса да тежат при определянето на размера

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

16 септември 2026, 12:11
БСК подкрепи новия механизъм за минималната заплата
Източник: istock

Б ългарската стопанска камара подкрепя принципно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Това става ясно от официално становище на работодателската организация, изпратено до четири парламентарни комисии.

Според БСК новият подход е по-балансиран, защото при определянето на минималното възнаграждение няма да се гледа само един показател, а ще се отчитат едновременно социални и икономически критерии.

Производителността влиза в сметката

Един от най-важните елементи за работодателите е изричното включване на производителността на труда сред критериите.

От БСК посочват, че при определянето на минималната заплата трябва да се отчитат още покупателната способност, общото равнище и динамиката на работните заплати, както и икономическите възможности на предприятията.

Позицията на камарата е, че устойчивото увеличение на възнагражденията трябва да върви заедно със способността на бизнеса да създава добавена стойност.

Между 620 и 673 евро може да е минималната заплата през 2027 г.

Работодателската организация от години настоява минималната заплата да не се определя чрез автоматичен механизъм, а чрез по-широк набор от показатели, които да отразяват както потребностите на работещите, така и състоянието на икономиката.

Размерът да е ясен още до 15 август

БСК подкрепя и предложението минималната работна заплата за следващата година да се определя до 15 август на текущата година.

Според организацията това ще даде повече време на предприятията да планират разходите си за труд, цените, инвестициите и участието си в обществени поръчки.

Досегашната практика размерът да става ясен непосредствено преди началото на новата година създава по-малко време за реакция на бизнеса.

Искат ясна методика за „издръжката на живот“

БСК подкрепя и периодичната оценка дали размерът на минималната заплата е адекватен, но поставя условие начинът, по който се измерва издръжката на живот, да бъде ясен и проверим.

Как ще се определя минималната заплата от 2027 г.

Според работодателската организация е необходима единна и прозрачна методология, основана на официални статистически данни. Показателят трябва да може да бъде измерван и сравняван във времето, а не да зависи от различни оценки и методики.

Камарата настоява още участието на работодатели и синдикати при оценката и определянето на минималната заплата да бъде реално и навременно, а не формално.

По-високи минимални заплати могат да се договарят по браншове

Работодателската организация подкрепя и възможността в отделни отрасли и браншове да се договарят по-високи минимални възнаграждения чрез колективни трудови договори.

Аргументът е, че така могат да се отчетат различията между секторите - както по отношение на производителността, така и по отношение на финансовите възможности за по-високо заплащане.

Според БСК този подход позволява минималните възнаграждения да бъдат по-близо до реалните условия в конкретния сектор, вместо една и съща стойност да се използва като единствен ориентир за цялата икономика.

Новият механизъм е резултат от преговори

От БСК определят законопроекта като резултат от постигнатото между държавата, работодателите и синдикатите съгласие след преговорите за промяна на досегашния начин за определяне на минималната заплата.

Новата формула за минималната заплата раздели синдикати и бизнес

Предложеният модел отчита изискванията на европейската директива за адекватните минимални работни заплати и Конвенция №131 на Международната организация на труда.

Законопроектът вече е внесен в Народното събрание и предстои да бъде разглеждан от парламентарните комисии.

Автор: Маргарита Костадинова
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