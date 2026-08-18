Парите ни

Минималната заплата за 2027 г. ще е до 677 евро

Точният размер ще се договори между социалните партньори, а при липса на съгласие ще го определи правителството

Маргарита Костадинова

18 август 2026, 09:57
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М инималната работна заплата за 2027 г. ще бъде в диапазона между 620,20 и 677 евро. Това е договорено между социалните партньори и правителството, заяви пред NOVA изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов.

Точната сума все още не е определена. Тя трябва да бъде договорена между работодателските и синдикалните организации, а ако не бъде постигнато споразумение, размерът ще бъде определен от правителството.

Как ще се определя минималната заплата от 2027 г.

Как ще се определя диапазонът

Работна група към Министерството на финансите разработва новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Идеята е всяка година работодатели и синдикати да преговарят в предварително определени граници.

Долната граница ще бъде действащата минимална заплата, което означава, че тя няма да може да бъде намалявана. Горната ще се изчислява чрез индексиране на настоящия размер по четири показателя. Целта е още преди началото на преговорите да е ясно в какви граници може да се движи увеличението.

Социалните партньори постигнаха съгласие по основните принципи на новия механизъм след продължили над пет часа разговори в Министерството на финансите. Сред показателите са инфлацията при малката потребителска кошница, средната и медианната работна заплата и производителността на труда.

Нова формула за минималната заплата: Как ще се изчислява от 2027 г.

От КНСБ посочват, че се очакват данните на НСИ за изменението на медианната работна заплата, които са необходими за конкретното прилагане на формулата.

Оценка на всеки три години

Друг договорен елемент е адекватността на минималната заплата да се оценява на всеки три години, а не на четири, както е било обсъждано първоначално, съобщават от КНСБ.

Според Добрин Иванов идеята е механизмът да остане стабилен поне три години, за да има повече предвидимост за бизнеса и работещите.

Бившият икономически съветник на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова настоява сред показателите да бъде включена и издръжката за живот. По думите ѝ този индикатор показва доколко минималната заплата позволява на работещия и семейството му да покриват необходимите разходи. Тя посочва, че КНСБ също подкрепя включването му.

Само ден по-рано КТ „Подкрепа“ предложи значително по-висок диапазон за минималната заплата през 2027 г. - между 692 и 750 евро.

Синдикатът представи два разчета. Единият води до минимална заплата от 750 евро, ако сегашният размер бъде актуализиран с прогнозната инфлация. Вторият дава около 692,50 евро при формула, включваща средната заплата, БВП и брутната добавена стойност на един зает, както и прогнозната инфлация.

Това обаче беше предложение на КТ „Подкрепа“, а не договорен диапазон между всички участници в преговорите.

Редактор: Маргарита Костадинова
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