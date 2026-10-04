Мъж стреля с въздушна пушка по непълнолетни заради шум пред блок в Разград

В Разград 60-годишен мъж е задържан, след като стрелял с въздушна пушка.

Освен че стрелял, мъжът отправял обиди.

По случая е започнала проверка.

Задържаха мъж за стрелба с въздушна пушка от тераса

В Разград задържаха мъж, стрелял с въздушна пушка по момчета заради шум пред блок. Сигналът за изстрелите е получен около 21:20 ч. снощи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

При предприетите действия за изясняване на случая е установено, че 60-годишният мъж е стрелял с въздушна пушка и е отправял обидни думи, закани и заплахи към група непълнолетни момчета, които вдигали шум пред жилищен блок в квартал „Водна централа“.

Мъжът е задържан в Районното управление в Разград.

Задържани след сигнал, че пият и стрелят с пистолет

По случая е започната проверка, допълват от ОД на МВР в Разград.

В края на юли полицията задържа 26-годишен след стрелба с газ-сигнален пистолет на булевард в Разград.

В началото на февруари младежи от Кубрат бяха глобени след скандал и стрелба с газов пистолет пред жилищен блок, след като с действията си нарушили обществения ред.

В края на декември пътници в таксиметров автомобил предизвикаха с поведението си шофьора да извади пистолет.