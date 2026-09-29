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По-високи цени и лихви: Какви рискове вижда Фискалният съвет за икономиката

МФ вдигна прогнозата за растежа до 3%, но независимият орган смята тази оценка за оптимистична

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

29 септември 2026, 12:59
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М инистерството на финансите очаква по-силен икономически растеж през тази година, но едновременно с това повишава прогнозата си за инфлацията. Фискалният съвет одобрява есенната макроикономическа прогноза като основа за бюджета за 2027 г., но изразява резерви към част от допусканията.

МФ вече очаква икономиката да нарасне с 3% през 2026 г., вместо с 2,6%, както прогнозираше през пролетта. Средногодишната инфлация пък е ревизирана от 4,3% на 4,8%.

Според Фискалния съвет именно прогнозата за растежа е една от по-оптимистичните части на сценария. Реалистичният диапазон според него е 2,5–2,8%.

За 3% растеж икономиката трябва да ускори

През първото полугодие реалният БВП на България е нараснал с 2,8%. За да бъде достигната прогнозата на МФ от 3% за цялата година, през третото и четвъртото тримесечие ще е необходимо ускоряване.

Фискалният съвет изчислява, че ако сезонно изгладеният растеж от 0,7% на тримесечие, отчетен през първата половина на годината, се запази, годишният ръст би бил около 2,8–2,9%. За достигане на 3% ще е необходим среден тримесечен растеж от приблизително 0,9% през втората половина на годината.

За 2027 г. МФ очаква растежът да се забави до 2,5%, а Фискалният съвет определя тази прогноза като реалистична.

Инфлацията се вдига заради горивата

МФ очаква средногодишната инфлация да достигне 4,8% през 2026 г., а в края на годината годишното поскъпване да бъде 6,1%.

Основната причина за възходящата ревизия са по-високите цени на горивата. През 2027 г. средногодишната инфлация се очаква да се забави до 4%.

Фискалният съвет оценява прогнозата за тази година като реалистична, но с риск нагоре. Според оценката поскъпването на петрола и отложеният ефект от по-високите цени на природния газ могат да добавят още около 0,1–0,3 процентни пункта към инфлацията.

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Петролът вече е над заложеното в прогнозата

МФ е изградило прогнозата си при средна цена на петрола Брент от 90,9 долара за барел през 2026 г. и 80,5 долара през 2027 г.

Фискалният съвет отбелязва, че след датата, към която са направени допусканията, Брентът е достигнал 101,6 долара за барел към 23 септември. Фючърсите сочат средна цена от около 85 долара през 2027 г., което също е над заложеното от МФ.

Според Съвета това създава риск едновременно за по-висока инфлация и по-слаб реален растеж.

И лихвите може да останат по-високи

Резерви има и към допусканията за лихвите.

МФ залага тримесечен EURIBOR от 2,5% през 2027 г., докато Фискалният съвет посочва, че тази оценка е направена преди решението на ЕЦБ за повишаване на лихвите през септември. В прогнозната траектория на ЕЦБ EURIBOR достига около 3% през 2027 и 2028 г.

Източник: istock

По-високите лихви биха забавили кредитирането на домакинствата и инвестициите и биха увеличили разходите по държавния дълг, предупреждава Фискалният съвет.

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Към края на юли кредитите за домакинствата вече растат с 20,8% на годишна база, а жилищните - с 25,7%. Цените на жилищата са се увеличили с 15,5% през второто тримесечие, което според Съвета е още един натрупващ се риск.

МФ очаква през 2027 г. растежът на вземанията от домакинствата да се забави до 14,9%, най-вече заради по-слабия ръст на жилищното кредитиране.

Ръстът на доходите също се забавя

Министерството прогнозира компенсацията на един нает да нарасне с 8,5% през 2026 г., след което темпът да се забави до 6,2% през 2027 г.

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По отношение на заетостта МФ очаква увеличение с 0,5% тази година, но Фискалният съвет определя тази прогноза като оптимистична. През второто тримесечие заетостта е намаляла с 0,4% на годишна база - първият спад от 2023 г. насам.

Прогнозата за безработица от 3,4% обаче е оценена като реалистична.

Какво става при по-лош сценарий

Основният риск според МФ остава кризата в Близкия изток и възможността цените на петрола и природния газ да останат високи за по-дълго.

В алтернативния сценарий на министерството инфлацията през 2026 г. би била с 0,6 процентни пункта по-висока от базовата прогноза, а през 2027 и 2028 г. - с по 0,3 пункта.

По-скъпите енергийни суровини биха ограничили инвестициите и покупателната способност на домакинствата, а реалният растеж на БВП през 2027 и 2028 г. би бил с по 0,1 процентни пункта по-нисък.

Фискалният съвет в крайна сметка одобрява есенната прогноза като основа за проекта на бюджет за 2027 г., но препоръчва очакванията за 3% растеж през тази година да бъдат по-добре обосновани или прогнозата да бъде преразгледана към горната граница на реалистичния диапазон - около 2,8%.

Автор: Маргарита Костадинова
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