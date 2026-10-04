Свят

„Бях в шок“: 22-годишна жена чу страшна диагноза за нероденото си бебе

След тежко начало Тайра се възстановява, посещава логопед и постепенно се учи да говори

4 октомври 2026, 07:00
„Бях в шок“: 22-годишна жена чу страшна диагноза за нероденото си бебе
Източник: iStock
  • По време на бременността Тайлъйя Доусън научава, че неродената ѝ дъщеря Тайра има голям тератомен тумор. Туморът нараства значително и създава опасност при раждането, затова бебето е родено чрез спешно цезарово сечение. По-късно лекарите установяват, че образуванието не е раково.
  • След раждането Тайра преминава през тежко лечение. Туморът е отстранен, но той е засегнал дихателните ѝ пътища и се налагат трахеостомия, хранителна сонда и множество процедури под упойка. Майка ѝ прекарва дни и нощи край нея в неонатологичното отделение, въпреки собственото си възстановяване след секциото.
  • Днес Тайра, вече на 2 години, се възстановява. Трахеостомичната и хранителната сонда са премахнати, тя продължава с контролни прегледи и логопедична терапия и постепенно се учи да говори. Преживяното вдъхновява Доусън да мечтае да стане медицинска сестра в неонатологично интензивно отделение.

Рутинният преглед за проследяване на растежа на плода се превърнал в съкрушителен момент за Тайлъйя Доусън, която се подготвяла да стане майка, когато научила диагноза, променила всичко.

22-годишната жена от Джорджия току-що завършила гимназия „Суейнсбъро“ през 2023 г., когато разбрала, че е бременна.

„Животът ми след училище буквално се превърна в отглеждане на дете“, разказва Доусън пред Newsweek.

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Доусън израснала в многодетно семейство с петима братя и сестри и имала силна подкрепа от близките си. Тя се оказала безценна, след като по време на ехографски преглед, който трябвало да бъде рутинен, специалист забелязал аномалия.

При последвалия преглед Доусън получила съкрушителната новина.

„Казаха ми, че дъщеря ми развива нещо, наречено тератомен тумор“, разказва тя.

Тератомите са редки тумори, които произлизат от зародишни клетки и могат да съдържат различни видове тъкани, включително кост, мускул и косми. Макар много от тях да са доброкачествени, големите тумори, диагностицирани още преди раждането, могат да представляват сериозен риск за майката и бебето. Състоянието е рядко, среща се приблизително при едно на всеки 35 000 до 40 000 новородени, но е най-често срещаният тумор, диагностициран при новородени.

Ехографската снимка на Тайлъйя Доусън показала, че дъщеря ѝ Тайра има тератомен тумор.

Новината оставила Доусън в шок.

„Когато разбрах, веднага се притесних. Треперех, беше ме страх, но майка ми постоянно ме уверяваше, че всичко ще бъде наред, казва тя. 

Денят, в който Доусън посрещнала дъщеря си Тайра, бил изключително труден.

„Отидох на ехограф с майка ми и малката ми сестра. Когато се изправих след прегледа, почувствах толкова силна болка в гърба, че имах чувството, че не мога да ходя“, разказва Доусън.

Тя била откарана в болница в Стейтсбъро.

„Бях в изключително рискова ситуация и лекарите там потвърдиха, че дъщеря ми се опитва да се роди, но аз не можех да напъвам“, казва тя.

До този момент туморът на Тайра бил нараснал значително. Опитът за вагинално раждане можел да причини тежки вътрешни увреждания. Затова Доусън била преместена в друга болница в Огаста, където била поставена под упойка, а дъщеря ѝ била родена безопасно чрез цезарово сечение.

„Не успях да я видя или да я прегърна след раждането. Трябваше да изчакам до следващия ден, за да отида в неонатологичното интензивно отделение, и просто си спомням колко много ме болеше“, разказва Доусън.

Когато тя и бащата на Тайра най-накрая видели дъщеря си за първи път, били потресени от състоянието ѝ.

„Просто стояхме там. Мисля, че той беше също толкова шокиран като мен, когато я видя да лежи на една страна с толкова голям тумор под врата, казва тя. 

Лекарите успели да отстранят тумора, но изпитанията за Тайра не били приключили.

„Това доведе до отпускане на дихателните ѝ пътища, което наложи да ѝ направят трахеостомия, за да поддържат дихателния ѝ път отворен, както и да поставят сонда за хранене“, казва Доусън.

  • Тайра след отстраняването на тумора

В този труден период обаче Доусън получила и добра новина, туморът не бил раков.

Днес Тайра е на 2 години и вече е преминала през множество сложни медицински процедури.

„Имаше операция за поставяне на трахеостомата и на сондата за хранене. Много пъти се налагаше да бъде под упойка, за да могат лекарите да поставят камера в трахеята ѝ, да видят как изглежда всичко и да проверят белите ѝ дробове, разказва Доусън. 

Като нова майка Доусън казва, че било „изключително трудно“ да гледа как дъщеря ѝ преминава през толкова много изпитания, но никога не губела надежда за щастлив край.

„Тя премина през толкова много неща“, казва тя. „Когато виждах бебето си, това ме караше да продължавам. Всяка сутрин ставах и вървях до неонатологичното отделение, докато бях в съвсем друг град, без кола, почти без да се храня и дори още не бях се възстановила от цезаровото сечение, само за да видя бебето си. Никога няма да съжалявам за нито една секунда от това.“

Сега щастливият край вече изглежда близо. Трахеостомичната и хранителната сонда на Тайра са премахнати. През януари тя претърпяла операция за затваряне на малкия отвор на врата си, а освен това започва да се учи да говори.

„Сега се справя чудесно. Все още има някои контролни прегледи и посещава логопед. Животът ми се промени много. Никога не съм преживявала толкова много емоции за толкова кратък период“, казва Доусън. 

Доусън решила да разкаже историята на Тайра с надеждата, че тя може да помогне на други хора, изправени пред трудна ситуация.

„Надявам се хората да разберат от историята на моето бебе, че не всичко завършва зле“, казва тя.

Мечтата ѝ сега е да види Тайра щастлива и здрава, докато следва собствените си мечти.

„Надявам се един ден да стана медицинска сестра в неонатологично интензивно отделение. Това, че бях до дъщеря ми, наистина ме вдъхнови да работя в тази сфера“, добавя Доусън. 

Източник: newsweek    
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