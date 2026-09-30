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Горивата поевтиняват, но пропан-бутанът остава без очаквания спад

Цената на петрола падна под 100 долара за барел, но по-скъпият пропан-бутан за октомври може да заличи очакваното намаление с около 10 евроцента

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

30 септември 2026, 13:54
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След рязкото поскъпване през последните седмици цените на горивата у нас започват да се движат надолу. Причината е спадът на петрола под 100 долара за барел, коментира Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на NOVA NEWS.

По думите му поевтиняването вече се отразява и на цените по бензиностанциите, но все още е рано да се прогнозира докъде ще стигне и какви ще бъдат стойностите до края на годината.

Ще поевтинеят ли горивата след спада на петрола

Очакваните 10 евроцента надолу при пропан-бутана се стопяват

По-различна е ситуацията при пропан-бутана. Хаджидимитров посочи, че обявената цена за октомври е с 120 долара по-висока.

Според него това ще неутрализира очаквания ефект от предприетите от правителството мерки за горивото.

„Няма да има увеличение, но цената няма да е такава, каквато всички очаквахме - да падне с около 10 евроцента“, коментира Хаджидимитров.

Така вместо чувствително поевтиняване на пропан-бутана през октомври според неговата прогноза цената по-скоро ще остане близо до сегашните си нива.

Прогноза за края на годината все още няма

Въпреки спада на петрола през последните дни Хаджидимитров не се ангажира с прогноза за цените на бензина и дизела до края на годината.

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

Пазарът остава зависим от движението на международните цени и от геополитическата обстановка.

Енергийният експерт Иван Хиновски също предупреди за риск от нов натиск върху цените. Според него развитието около Ормузкия проток и транспортните разходи могат отново да насочат цените нагоре.

Спор как се формира цената на горивата

Двамата експерти коментираха и начина, по който се формират цените на горивата у нас.

Хиновски определи структурата на ценообразуването като непрозрачна и заяви, че обществото не разполага с информация на какви цени „Лукойл“ купува суровината, как формира смесите и как се стига до крайната цена.

„Схемата на ценообразуването на горивата е непрозрачна за обществото. Всеки има право на печалба, но нека видим как се формира тази цена“, каза той.

Хаджидимитров защити различна позиция. По думите му фактът, че компанията е работила с по-висока печалба през последните месеци, не означава, че това важи за цялата година. Той заяви още, че в момента „Лукойл“ продава на най-ниската цена в Европа.

Коментарите бяха направени и във връзка с обсъждането дали дружеството трябва да бъде включено сред компаниите, за които да се прилага данък върху свръхпечалбата.

Редактор: Маргарита Костадинова
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