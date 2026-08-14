Парите ни

КНСБ очаква минимална заплата до 680 евро

Синдикатът отхвърля вариант минималната заплата да е 50% от основната средна

14 август 2026, 15:47
КНСБ очаква минимална заплата до 680 евро
Социалните партньори продължават преговорите за нов механизъм за минималната заплата, а от КНСБ очакват размерът ѝ да се повиши и без окончателно споразумение.   
Източник: БТА

Никога не сме давали и няма да дадем съгласие минималната заплата да е 50 процента от основната средна. Това не е надежден механизъм, не е ясно как работи този нов регистър, в който бизнесът регистрира с електронен трудов запис основните възнаграждения. Кой контролира бизнеса, когато не е регистрирал увеличението на основната заплата на даден човек? Това влияе на целия процес на определяне на т.нар. национална основна средна заплата. По този подход няма и не мисля, че ще има съгласие.

Как ще се определя минималната заплата от 2027 г.

Това коментира днес, 14 август, президентът на КНСБ Пламен Димитров след провеждането на второто заседание на работната група за изработване на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Преговорите между социалните партньори се провеждат в Министерството на финансите и ще продължат на 17 август.

Димитров обясни, че работната група се е върнала към четирите индикатора, които да направят реални измерването на критериите.

Коментираме, без да сме постигнали съгласие, равни тегла на четирите индикатора, като най-вероятно сега за 2027 г. ще говорим за индикатор ръст на индекса на потребителските цени на малката кошница, вместо на издръжката на живота. Получихме съгласие от вицепремиера Донев и шефа на НСИ, че есента през съответната бюджетна процедура, и с промяна в Закона за статистиката, за 2027 година ще бъде възложено на статистическия институт да разработи национална издръжка на живота и оттам насетне да започнем да я мерим, обясни Димитров.

Очакването е НСИ да има готовност за една година.

„Допускам и се надявам, че догодина по това време, когато обсъждаме бюджет 2028, ще можем да ползваме за този първи критерий индикатор, който не е ИПЦ (индекс на потребителските цени) на малката кошница, а издръжка на живота“, посочи той.

Mинималната заплата за 2027 г. ще бъде определена до края на септември

Вторият индикатор, който касае общото равнище на работните заплати в страната, най-вероятно ще е измерване през медианната заплата и нейния ръст.

Третият ще бъде ръстът на средната годишна брутна заплата, който се мери за година назад.

Четвъртият ще е дългосрочният ръст на националната производителност на труда. Димитров напомни, че е имало съгласие с работодателите да е за седемгодишен период назад, за да се гарантира дългосрочност.

Димитров коментира, че не допуска размерът на минималната заплата да остане на нивото от тази година, дори да не бъде постигнато съгласие за механизъм в работната група.

Смятам, че правителството ще намери начин да стигне до по-високи нива. Моите очаквания са да е между 670-680 евро, прогнозира президентът на КНСБ.

Източник: КНСБ    
минимална работна заплата КНСБ социални партньори преговори механизъм за определяне индикатори издръжка на живота производителност на труда Пламен Димитров НСИ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Стилияна Николова взе медал и олимпийска квота за България

Стилияна Николова взе медал и олимпийска квота за България

Съдът прекрати делото срещу Благомир Коцев и го върна на прокуратурата

Съдът прекрати делото срещу Благомир Коцев и го върна на прокуратурата

Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко от Запада, подкрепящо Украйна

Русия ще удвои усилията си за унищожаване на всичко от Запада, подкрепящо Украйна

Откриха злато за 9 млн. евро при ремонт на къща в Белгия

Откриха злато за 9 млн. евро при ремонт на къща в Белгия

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Европа е двигателят за ръста на световните продажби на EV

Европа е двигателят за ръста на световните продажби на EV

carmarket.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 4 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 4 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 4 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкриха схема за източване на НЗОК с дентални услуги

Разкриха схема за източване на НЗОК с дентални услуги

България Преди 6 часа

Иззети са и списъци, съдържащи лични данни на български граждани

На 66 години почина футболната легенда Нако Дойчев

На 66 години почина футболната легенда Нако Дойчев

Свят Преди 6 часа

Той бележи гол при гостуването на Динамо (Киев)

Петьо Петков: Пазарът на наркотици не търпи вакуум

Петьо Петков: Пазарът на наркотици не търпи вакуум

България Преди 7 часа

Експертът по наркотици говори за фентанила и ангелския прах, с който упояват по заведенията

Путин е наредил "мащабна операция" за дестабилизиране на Европа през Молдова

Путин е наредил "мащабна операция" за дестабилизиране на Европа през Молдова

Свят Преди 8 часа

В настоящата йерархия на приоритетите на Кремъл са определени две основни задачи

Ново забавяне на доставката на F-16 от САЩ за България

Ново забавяне на доставката на F-16 от САЩ за България

България Преди 9 часа

Българската страна е изпратила запитване до САЩ и за самолети F-16 втора употреба

Дара ще получи пожизнен семеен билет за музеите в Бургаска област

Дара ще получи пожизнен семеен билет за музеите в Бургаска област

Любопитно Преди 9 часа

Пожизненият семеен билет ще дава достъп и до редица археологически и културно-исторически обекти в региона

Милошев сезира МВР за кючека пред паметника "Асеневци" във Велико Търново

Милошев сезира МВР за кючека пред паметника "Асеневци" във Велико Търново

България Преди 10 часа

Милошев: Грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение

,

Без милост за малолетните бандити: Швеция праща в затвора и 14-годишни

Свят Преди 11 часа

Ако са извършили убийство или друго тежко престъпление, пълна наказателна отговорност в Швеция ще носят и 14-годишните. Парламентът прие закон, който изключва и смекчаването на присъдите на непълнолетните

Четене на мисли или виждане в бъдещето? Открийте тайната суперсила на вашата зодия

Четене на мисли или виждане в бъдещето? Открийте тайната суперсила на вашата зодия

Любопитно Преди 11 часа

Всеки един от 12-те зодиакални знака притежава уникална „магическа“ способност, която го отличава от останалите — разберете коя е вашата

„С кръв по устата и обляна в сълзи“: Майка предпази детето си след като влак се преобърна в Източен Съсекс

„С кръв по устата и обляна в сълзи“: Майка предпази детето си след като влак се преобърна в Източен Съсекс

Свят Преди 11 часа

Три вагона на влак на Southern са излезли от релсите и са се преобърнали; започна независимо разследване

Колко пари имат водещите политици в България

Колко пари имат водещите политици в България

България Преди 11 часа

Днес Сметната палата публикува годишните им декларации

Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия

Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия

Свят Преди 12 часа

Украинският президент Зеленски предупреждава, че Северна Корея иска да предостави още десетки хиляди войници на Русия

Спряха пипер от Северна Македония с наднормено съдържание на пестицид

Спряха пипер от Северна Македония с наднормено съдържание на пестицид

България Преди 12 часа

Засиленият граничен контрол на БАБХ продължава

Ламин Ямал и Инес Гарсия

Снимки от рождения ден на Ламин Ямал: Влюбен в Инес Гарсия, стилен синхрон и звезден купон

Любопитно Преди 12 часа

Футболната звезда отпразнува 19-ия си рожден ден и световната титла в средновековно имение край Барселона с пищно парти и куп известни изпълнители.

Задържаният за жесток побой над 5-годишно дете остава в ареста

Задържаният за жесток побой над 5-годишно дете остава в ареста

България Преди 12 часа

Детето е получило травма на главата и увреждания в областта на мозъка, както и лицева травма, счупени ребро и челюст

Космическа мистерия: Джеймс Уеб откри гигантска „звезда - черна дупка“

Космическа мистерия: Джеймс Уеб откри гигантска „звезда - черна дупка“

Любопитно Преди 12 часа

Учени от MIT откриха нов тип космически обект с телескопа „Джеймс Уеб“ – черна дупка, обвита в толкова плътен водороден пашкул, че се държи като гигантска звезда. Откритието може да разкрие тайната за зараждането на първите чудовища във Вселената

Всичко от днес

От мрежата

6-те най-високи породи кучета в света

dogsandcats.bg

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Световен театрален феномен идва у нас с Радина Кърджилова в главна роля

Edna.bg

Как да се справим със „свекървището“ - 8 трика за щастлив край

Edna.bg

Националният селекционер Бленджини подписа с италиански клуб

Gong.bg

Александър Александров: Надявам се да завършим на най-високото стъпало

Gong.bg

Стилияна Николова е световна вицешампионка в многобоя

Nova.bg

Програмата на правителството предвижда децентрализирана прокуратура и прозрачна кадрова политика в сектор "Правосъдие"

Nova.bg