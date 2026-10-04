Откриха отломки от самолета, изчезнал по пътя от Бермудите към Бостън - какво се знае до момента

Бреговата охрана на САЩ откри отломки от медицинския самолет с шестима души, изчезнал по време на полет от Бермудите към Бостън.

На борда са били четирима канадци и двама граждани на Бермудите; отломките са намерени край остров Нантъкет.

Екипажът вероятно е подал сигнал за извънредна ситуация малко преди връзката да прекъсне, но причините за инцидента все още не са установени.

Медицински самолет с шестима души изчезна по пътя от Бермудите към Бостън

Бреговата охрана на САЩ съобщи, че е открила отломки от медицинския транспортен самолет с шест души на борда, който снощи изчезна, съобщи Ройтерс.

Самолетът "Гълфстрийм Джи 100" е изпълнявал полет от Бермудските острови до Бостън, когато връзката с него е била прекъсната. Спасителните екипи са открили поле от отломки край бреговете на остров Нантъкет, за които е потвърдено, че са от изчезналия самолет.

Канадският министър на транспорта Стивън Макинън съобщи, че четирима от шестимата души на борда са канадски граждани. Останалите двама са граждани на Бермудските острови, уточни американската брегова охрана.

JUST IN: Debris field found off Nantucket from medical transport jet that vanished en route from Bermuda to Boston — six aboard still missing, 4 Canadians and 2 Bermudians pic.twitter.com/MfUvUtyXH0 — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 4, 2026

"Следим внимателно ситуацията и работим със съответните власти, докато издирвателните и спасителните действия продължават. Благодаря на всички служители на спешните служби за усилията им", написа Макинън в социалната мрежа Екс.

От летище "Нантъкет Мемориъл", което е сред най-близките до последното известно местоположение на самолета, съобщиха, че според получената информация екипажът е подал сигнал за извънредна ситуация малко преди връзката да бъде изгубена. Оттам уточниха, че обстоятелствата около инцидента все още не са потвърдени.

Изчезналият самолет е регистриран на името на канадската компания "Латитюд Еър Амбюланс" (Latitude Air Ambulance) , която извършва медицински евакуации и репатриране на пациенти.