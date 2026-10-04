Свят

Откриха отломки от самолета, изчезнал по пътя от Бермудите към Бостън - какво се знае до момента

Бреговата охрана на САЩ е открила поле от отломки край остров Нантъкет, потвърдено като останки от самолета

4 октомври 2026, 08:41
Откриха отломки от самолета, изчезнал по пътя от Бермудите към Бостън - какво се знае до момента
Откриха отломки от изчезналия самолет в САЩ   
Източник: БГНЕС
  • Бреговата охрана на САЩ откри отломки от медицинския самолет с шестима души, изчезнал по време на полет от Бермудите към Бостън.
  • На борда са били четирима канадци и двама граждани на Бермудите; отломките са намерени край остров Нантъкет.
  • Екипажът вероятно е подал сигнал за извънредна ситуация малко преди връзката да прекъсне, но причините за инцидента все още не са установени.

Медицински самолет с шестима души изчезна по пътя от Бермудите към Бостън

Бреговата охрана на САЩ съобщи, че е открила отломки от медицинския транспортен самолет с шест души на борда, който снощи изчезна, съобщи Ройтерс. 

Самолетът "Гълфстрийм Джи 100" е изпълнявал полет от Бермудските острови до Бостън, когато връзката с него е била прекъсната. Спасителните екипи са открили поле от отломки край бреговете на остров Нантъкет, за които е потвърдено, че са от изчезналия самолет. 

Канадският министър на транспорта Стивън Макинън съобщи, че четирима от шестимата души на борда са канадски граждани. Останалите двама са граждани на Бермудските острови, уточни американската брегова охрана.

"Следим внимателно ситуацията и работим със съответните власти, докато издирвателните и спасителните действия продължават. Благодаря на всички служители на спешните служби за усилията им", написа Макинън в социалната мрежа Екс.

От летище "Нантъкет Мемориъл", което е сред най-близките до последното известно местоположение на самолета, съобщиха, че според получената информация екипажът е подал сигнал за извънредна ситуация малко преди връзката да бъде изгубена. Оттам уточниха, че обстоятелствата около инцидента все още не са потвърдени.

Изчезналият самолет е регистриран на името на канадската компания "Латитюд Еър Амбюланс" (Latitude Air Ambulance) , която извършва медицински евакуации и репатриране на пациенти.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
самолетна катастрофа изчезнал самолет Брегова охрана на САЩ Нантъкет медицински самолет Латитюд Еър Амбюланс канадски граждани Бермудски острови отломки авиационен инцидент
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Цените през 2021 и 2026 г.: Колко по-скъпа е една и съща потребителска кошница

Цените през 2021 и 2026 г.: Колко по-скъпа е една и съща потребителска кошница

Откриха отломки от самолета, изчезнал по пътя от Бермудите към Бостън - какво се знае до момента

Откриха отломки от самолета, изчезнал по пътя от Бермудите към Бостън - какво се знае до момента

Германия и Украйна с план за съвместно производство на дронове и ракети

Германия и Украйна с план за съвместно производство на дронове и ракети

Учени пренаписаха историята на Земята с нов

Учени пренаписаха историята на Земята с нов "часовник", скрит в Помпей

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
10 породи кучета, които не понасят летните жеги

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 15 часа
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 12 часа
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 14 часа
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>ПСС с важно предупреждение</p>

Слънце, но студ в планината: Туристи се изгубиха край връх Ботев

България Преди 29 минути

ПСС определя условията за туризъм като добри и съветва туристите да бъдат добре облечени

Кой е свети Йеротей, Атински епископ, и защо го почитаме днес

Кой е свети Йеротей, Атински епископ, и защо го почитаме днес

Свят Преди 2 часа

Светецът бил ученик на апостол Павел и според преданието присъствал на успението на Пресвета Богородица

Министерство на отбраната (МО)

Турска военна техника преминава през България към учение в Румъния

България Преди 2 часа

Личен състав и техника на турските въоръжени сили ще се движат по републиканската пътна мрежа, съобщиха от Министерството на отбраната

Защо ни е трудно да станем през есента и зимата и как да надхитрим тялото си

Защо ни е трудно да станем през есента и зимата и как да надхитрим тялото си

Любопитно Преди 3 часа

Има физиологична причина, поради която е по-трудно да се събуждаме рано през есента и зимата. Малки трикове, като това да държите телефона си в друга стая, за да сте принудени да станете от леглото, за да изключите алармата, могат да направят по-голяма разлика от самата воля

<p>Всеки 8-и случай на рак е свързан с инфекция: Какви са причините?</p>

Всеки 8-и случай на рак е свързан с инфекция: Какви са причините?

Свят Преди 3 часа

Проучване на IARC оценява, че 2,3 милиона нови случая на рак през 2024 г. са били свързани с инфекции

Любов с краен срок: Защо младите преживяват раздялата още преди първата целувка

Любов с краен срок: Защо младите преживяват раздялата още преди първата целувка

Любопитно Преди 3 часа

Страхът от изоставяне, миналият опит и несигурността при срещите могат да променят начина, по който се привързваме

„Бях в шок“: 22-годишна жена чу страшна диагноза за нероденото си бебе

„Бях в шок“: 22-годишна жена чу страшна диагноза за нероденото си бебе

Свят Преди 3 часа

След тежко начало Тайра се възстановява, посещава логопед и постепенно се учи да говори

Златна есен: Слънце и до 25° в неделя

Златна есен: Слънце и до 25° в неделя

България Преди 3 часа

В София се очакват около 22°, а по Черноморието – между 19° и 22°

Сладка атракция в Китай: Пингвини излязоха на ежегоден парад

Сладка атракция в Китай: Пингвини излязоха на ежегоден парад

Любопитно Преди 11 часа

Традиционното събитие по повод Националния празник на Китай даде възможност на хиляди гости да се докоснат отблизо до екзотичните птици

Напрежение в Запорожката АЕЦ: Русия обвини Киев за обстрел, повредил външното захранване

Напрежение в Запорожката АЕЦ: Русия обвини Киев за обстрел, повредил външното захранване

Свят Преди 12 часа

Въпреки че реакторите в момента не произвеждат ток, съоръжението се нуждае от постоянно външно захранване за жизненоважните системи за охлаждане на ядреното гориво

Черно море

Русия атакува кораб под либерийски флаг в Черно море, един е загинал и трима са ранени

Свят Преди 12 часа

При атаката срещу плавателния съд под либерийски флаг е загинал един човек, трима са ранени, а 13 членове на екипажа са евакуирани спешно

.

Учени: Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано

Любопитно Преди 13 часа

Най-старите известни животни, установени чрез фосилния летопис, датират отпреди около 574 милиона години

Пети провал: Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка след провалената екзекуция на Криста Пайк

Пети провал: Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка след провалената екзекуция на Криста Пайк

Свят Преди 13 часа

Франк Страда се оттегля след скандал, разтърсил САЩ, при който осъдена на смърт преживя смъртоносната инжекция и бе приета в болница в критично състояние

„Боинг“ връща капсулата „Старлайнър“ в Космоса през декември, но без астронавти

„Боинг“ връща капсулата „Старлайнър“ в Космоса през декември, но без астронавти

Любопитно Преди 14 часа

Космическата агенция отпуска нови 359 милиона долара за отстраняване на дефектите след инцидента през 2024 г., като през декември предстои карго полет без екипаж

„Разчистване на терен за нов играч?“: Наталия Киселова проговори за убийството в Пловдив и Пеевски

„Разчистване на терен за нов играч?“: Наталия Киселова проговори за убийството в Пловдив и Пеевски

България Преди 15 часа

Бившият председател на НС коментира, че зад разстрела на бизнеса в Пловдив вероятно стои борба в строителния или транспортния сектор, и анализира политическите условия на Делян Пеевски

,

Масови протести срещу жилищната криза в Испания: Над 70 000 души излязоха в Мадрид

Свят Преди 15 часа

Над 50 протеста заляха страната с искания за 50% съкращаване на наемите, а отхвърлянето на правителствените мерки в парламента подхрани спекулациите за предсрочни избори

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Ръкавици, кърпички и обувки CHANEL: Наоми Кембъл обикаля Париж на колело

Edna.bg

Дневен хороскоп за 4 октомври, неделя

Edna.bg

Кирил Вътев: Повишението на цените не идва от производителите, а от търговците

Nova.bg

2021 срещу 2026: Как за 5 години цените се удвоиха?

Nova.bg