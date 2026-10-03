Свят

Напрежение в Запорожката АЕЦ: Русия обвини Киев за обстрел, повредил външното захранване

Въпреки че реакторите в момента не произвеждат ток, съоръжението се нуждае от постоянно външно захранване за жизненоважните системи за охлаждане на ядреното гориво

3 октомври 2026, 21:52
Напрежение в Запорожката АЕЦ: Русия обвини Киев за обстрел, повредил външното захранване
Източник: БТА

У краински обстрел през последните седмици е повредил оборудването за външно електроснабдяване на Запорожката АЕЦ в Югоизточна Украйна и централата в момента се снабдява с електричество от аварийни източници, заяви администрацията на съоръжението, цитирана от Ройтерс.

Ситуацията е под контрол и служителите на централата я следят, се казва в изявление на администрацията.

Запорожката АЕЦ е най-голямата в Европа и има шест реактора. В момента тя не произвежда електричество и се нуждае от външно захранване за системите за охлаждане на ядреното гориво.

Русия превзе централата през първите седмици на войната, която започна през 2022 година. Както Москва, така и Киев оттогава редовно се обвиняват взаимно в действия, застрашаващи ядрената безопасност, посочва Ройтерс.

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
Запорожка АЕЦ ядрена безопасност Украйна Русия война обстрел електроснабдяване аварийни източници ядрено гориво Ройтерс
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