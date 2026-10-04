Златна есен: Слънце и до 25° в неделя

В неделя времето ще бъде слънчево в цялата страна, с леко повишение на температурите - максималните ще са между 20° и 25°, а в София около 22°.

По Черноморието и в планините също ще преобладава слънчево време - морската вода ще е 20°-21°, а на 1200 м температурите ще достигат около 15°, на 2000 м - около 7°.

Слънчевото и сравнително топло време ще продължи и в началото на новата седмица - дневните температури ще останат 20°-25°, но сутрин в отделни котловини на Западна България ще се понижават до 1°-2°.

В неделя ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в Източна България от север-североизток, в югоизточните райони - до умерен. Това съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури слабо ще се повишат и ще бъдат между 20° и 25°.

В София максималните температури около 22°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане още малко ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по южното крайбрежие - до умерен. Максималните температури ще бъдат 19°-22°. Температурата на морската вода ще бъде 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, но с тенденция на отслабване.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 7°.

През първите дни от новата седмица времето ще бъде слънчево, във вторник - с временни увеличения на високата облачност. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Източник: НИМХ

Минималните температури ще бъдат от 1°-2° в отделни котловини в Западна България до 10°-12° по Черноморието, а максималните ще бъдат между 20° и 25°.