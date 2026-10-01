Бензинът поскъпна с 10 евроцента за месец, но цените вече отстъпват

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Септември се оказа скъп месец за шофьорите. Всички основни горива у нас приключиха периода на по-високи нива спрямо началото му, като най-сериозно беше увеличението при бензина и метана.

В самия край на месеца обаче картината започна да се променя. След достигнатите върхове през втората половина на септември цените отстъпиха с по няколко евроцента, показват данните на Fuelo.

Така месечната равносметка остана категорично нагоре, но движението през последните дни вече е в обратната посока.

Горивата поевтиняват, но пропан-бутанът остава без очаквания спад

Бензинът поскъпна най-силно

Най-масовият бензин А95 поскъпна с 10 евроцента за литър, или 6,33% за месец. От 1,58 евро в началото на септември средната му цена достигна 1,68 евро за литър към 1 октомври.

В хода на месеца бензинът стигна и до 1,70 евро за литър, след което започна леко да поевтинява.

Подобна е картината и при дизела. Той поскъпна с 8 евроцента за литър, или 4,37%, и към началото на октомври струва средно 1,91 евро за литър.

Най-високата му цена през септември беше 1,96 евро за литър, така че през последните дни дизелът върна част от натрупаното поскъпване.

Сериозен скок в цените на горивата у нас

При метана увеличението също беше сериозно - 6,02% за месеца. Цената му достигна 1,46 евро за килограм на 27 септември, а към 1 октомври е 1,41 евро.

Пропан-бутанът поскъпна по-умерено - с 3,08%, отстъпвайки от достигнатите през месеца 0,69 евро до 0,67 евро за литър.

Какво обърна движението в края на месеца

Лекото поевтиняване през последните дни съвпадна със спад на петрола на международните пазари.

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива коментира пред NOVA NEWS, че цената на петрола падна под 100 долара за барел и това вече започва да се отразява и на цените по бензиностанциите.

По думите му през последните дни вече се вижда намаление с по няколко евроцента.

Това се вижда и в данните на Fuelo. Въпреки че равносметката за септември остана нагоре, бензинът, дизелът, метанът и пропан-бутанът вече са под най-високите си нива за месеца.

При пропан-бутана очакваното поевтиняване може да не се случи

При пропан-бутана обаче ситуацията е по-различна.

Хаджидимитров обясни, че международната му цена за октомври е с около 120 долара по-висока, което според него ще неутрализира очаквания ефект от отпадането на акциза.

Дизелът поскъпна с близо 10% за месец

Затова той не очаква ново увеличение, но и прогнозираното по-рано поевтиняване с около 10 евроцента вероятно няма да се реализира.

Септември така приключи със сериозно поскъпване на горивата, въпреки лекото отстъпление през последните дни. Бензинът остава с 10 евроцента по-скъп спрямо началото на месеца, а дизелът - с 8 евроцента.