Свят

Медицински самолет с шестима души изчезна по пътя от Бермудите към Бостън

Американските власти са загубили връзка със самолета „Гълфстрийм Джи 100“, а бреговата охрана издирва машината край остров Нантъкет

4 октомври 2026, 07:26
Илюстративна снимка: Хеликоптер на бреговата охрана на САЩ
Илюстративна снимка: Хеликоптер на бреговата охрана на САЩ   
Източник: БТА
  • Медицински самолет с шестима души на борда изчезна по време на полет от Бермудските острови към Бостън; сред пътниците има канадски граждани.
  • Самолетът „Гълфстрийм Джи 100“ рязко е загубил височина, около 4000 метра за две минути, след което връзката с пилотите е прекъснала.
  • Американската брегова охрана издирва самолета по въздух и вода край остров Нантъкет, Масачузетс, а властите на Бермудите координират действията си със САЩ.

Инцидент с малък самолет

Медицински транспортен самолет, превозващ шест души, е обявен за изчезнал по време на полет от Бермудските острови до Бостън, предаде Ройтерс, като се позова на американските власти.

Федералната авиационна администрация е сигнализирала бреговата охрана в ранните часове на събота, че е загубила връзка със самолета „Гълфстрийм Джи 100“.

На борда на самолета е имало граждани на Канада, заяви в социалната мрежа Екс канадският министър на транспорта Стивън Маккинън. „Внимателно следим ситуацията и работим със съответните власти в хода на издирвателно-спасителните дейности“, добави той.

Самолетът на частната компания „Латитюд Еър Амбюланс“ (Latitude Air Ambulance) е излетял в 00:41 ч. местно време, сочат данни на уебсайта за проследяване на полети „Флайтауеър“ (FlightAware).

През по-голямата част от времето самолетът е летял на височина 7300 метра. В един момент обаче е започнал да губи височина и в продължение на две минути се е снижил с около 4000 метра, след което диспечерите са загубили контакт с пилотите.  

Компанията „Латитюд Еър Амбюланс“ е базирана в Онтарио и извършва медицински транспорт по въздух. Агенция Ройтерс отбелязва, че засега от компанията не са отговорили на молбата ѝ за коментар.

Бреговата охрана на САЩ съобщи, че нейни екипи вече търсят самолета по въздух и по вода в района на остров Нантъкет, който се намира на юг от континенталната част на щата Масачузетс.

Властите на Бермудските острови заявиха, че са в постоянен контакт с американските си колеги и семействата на пътниците.

Източник: БТА, Николай Велев    
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