Свят

Техеран каза „не“ на САЩ: Ормуз остава затворен до изпълнението на 7 условия

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че протокът няма да бъде отворен, докато Техеран не получи изпълнение на условията си

4 октомври 2026, 11:38
Техеран каза „не“ на САЩ: Ормуз остава затворен до изпълнението на 7 условия
Карта на Иран с отбелязана столицата Техеран   
Източник: БТА
  • Иран заяви, че няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят седемте условия, заложени в договореност между двете страни.
  • Главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран няма да приема протакане или едностранни искания от Вашингтон.
  • Според външния министър Абас Арагчи иранският план предвижда протокът да бъде отворен в рамките на седем дни, ако САЩ приемат поставените условия.

Иран предлага сделка за Ормузкия проток: Отваря го за 7 дни при определени условия

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато не бъдат изпълнени седем условия, поставени от Техеран в споразумението със САЩ от юни, заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ на Иран в преговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф, цитиран от иранската новинарска агенция Нурнюз. 

Изявлението му идва няколко дни след като Техеран получи отговора на Вашингтон на седемдневния ирански план за отваряне на Ормузкия проток. 

"Американците, които говорят едно пред медиите, неотдавна представиха предложения чрез посредник. Те обаче трябва да разберат, че времето на протакането и налагането на едностранни искания приключи", заяви Галибаф.

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят условията

Той подчерта, че позицията на Иран е ясна и категорична.

"Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени седемте ни условия, заложени в Меморандума за разбирателство от Исламабад", каза председателят на иранския парламент.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви отделно, че предложен от Техеран план за уреждане на спора с Вашингтон може да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни, ако бъде приет.

Пред чуждестранни посланици и дипломати в Техеран Арагчи каза, че Иран ясно е изложил условията си за отваряне на протока. По думите му те са обвързани с определени ангажименти, които САЩ трябва да поемат.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
Иран САЩ Ормузки проток преговори дипломация Мохамад Багер Галибаф международни отношения Техеран Вашингтон външна политика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Юлиян Янков - Картофа, издирван с европейска заповед за арест, беше задържан от властите в Гърция

Юлиян Янков - Картофа, издирван с европейска заповед за арест, беше задържан от властите в Гърция

Мерц призова Путин да прекрати „безсмислената война“ срещу Украйна

Мерц призова Путин да прекрати „безсмислената война“ срещу Украйна

Бойко Борисов: Влизаме в режим, в който цял живот ще плащаме лихви и кредити

Бойко Борисов: Влизаме в режим, в който цял живот ще плащаме лихви и кредити

Наводнения край Барселона, има жертви и издирван човек

Наводнения край Барселона, има жертви и издирван човек

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 19 часа
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 16 часа
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 18 часа
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наркотици, оръжия и нелегални мигранти: Мащабна акция на български и международни служби на границите ни

Наркотици, оръжия и нелегални мигранти: Мащабна акция на български и международни служби на границите ни

България Преди 1 час

Международната операция е проведена в продължение на седмица на всички български гранични пунктове и преходи

<p>Мъж стреля с въздушна пушка по непълнолетни&nbsp;в Разград</p>

Мъж стреля с въздушна пушка по непълнолетни заради шум пред блок в Разград

България Преди 3 часа

Мъжът е отправял обиди, закани и заплахи към група непълнолетни пред жилищен блок в квартал „Водна централа“

Снимката е илюстративна

Грипът идва през зимата: Педиатър с важен съвет към родителите

България Преди 4 часа

Масовото разпространение на грипа обичайно започва през декември и януари, но профилактиката трябва да започне по-рано

<p>ПСС с важно предупреждение</p>

Слънце, но студ в планината: Туристи се изгубиха край връх Ботев

България Преди 4 часа

ПСС определя условията за туризъм като добри и съветва туристите да бъдат добре облечени

Цените през 2021 и 2026 г.: Колко по-скъпа е една и съща потребителска кошница

Цените през 2021 и 2026 г.: Колко по-скъпа е една и съща потребителска кошница

Парите ни Преди 5 часа

Стефка Семерджиева сравнява старите си касови бележки с днешните цени в същия магазин

Откриха отломки от изчезналия самолет в САЩ

Откриха отломки от самолета, изчезнал по пътя от Бермудите към Бостън - какво се знае до момента

Свят Преди 5 часа

Бреговата охрана на САЩ е открила поле от отломки край остров Нантъкет, потвърдено като останки от самолета

Германският канцлер Фридрих Мерц (вляво) и украинският президент Володимир Зеленски в Париж, 13 юли 2026 година

Германия и Украйна с план за съвместно производство на дронове и ракети

България Преди 6 часа

Фридрих Мерц пристигна в Киев, където се очаква да бъде финализирано споразумение за отбранително производство

Кой е свети Йеротей, Атински епископ, и защо го почитаме днес

Кой е свети Йеротей, Атински епископ, и защо го почитаме днес

Свят Преди 6 часа

Светецът бил ученик на апостол Павел и според преданието присъствал на успението на Пресвета Богородица

Южнокорейска телевизия излъчва архивни кадри от изстрелване на севернокорейска ракета по време на новинарска емисия, Сеул, 3 октомври 2026 г.

КНДР тества балистична ракета със среден обсег, Ким Чен-ун наблюдава учението

Свят Преди 6 часа

Севернокорейският лидер определи ядрения възпиращ арсенал като жизненоважен за националната сигурност

Разрушена при израелски удар жилищна сграда в град Газа, 3 октомври 2026 г.

Израел удари лидер на „Хамас“ в Газа, целта е била дясната ръка на Синуар

Свят Преди 6 часа

Според израелската армия той е най-високопоставената фигура на „Хамас“ в Газа и бивш близък помощник на Яхия Синуар

Илюстративна снимка: Хеликоптер на бреговата охрана на САЩ

Медицински самолет с шестима души изчезна по пътя от Бермудите към Бостън

Свят Преди 7 часа

Американските власти са загубили връзка със самолета „Гълфстрийм Джи 100“, а бреговата охрана издирва машината край остров Нантъкет

Министерство на отбраната (МО)

Турска военна техника преминава през България към учение в Румъния

България Преди 7 часа

Личен състав и техника на турските въоръжени сили ще се движат по републиканската пътна мрежа, съобщиха от Министерството на отбраната

Защо ни е трудно да станем през есента и зимата и как да надхитрим тялото си

Защо ни е трудно да станем през есента и зимата и как да надхитрим тялото си

Любопитно Преди 7 часа

Има физиологична причина, поради която е по-трудно да се събуждаме рано през есента и зимата. Малки трикове, като това да държите телефона си в друга стая, за да сте принудени да станете от леглото, за да изключите алармата, могат да направят по-голяма разлика от самата воля

Любов с краен срок: Защо младите преживяват раздялата още преди първата целувка

Любов с краен срок: Защо младите преживяват раздялата още преди първата целувка

Любопитно Преди 7 часа

Страхът от изоставяне, миналият опит и несигурността при срещите могат да променят начина, по който се привързваме

<p>Всеки 8-и случай на рак е свързан с инфекция: Какви са причините?</p>

Всеки 8-и случай на рак е свързан с инфекция: Какви са причините?

Свят Преди 7 часа

Проучване на IARC оценява, че 2,3 милиона нови случая на рак през 2024 г. са били свързани с инфекции

Учени пренаписаха историята на Земята с нов "часовник", скрит в Помпей

Учени пренаписаха историята на Земята с нов "часовник", скрит в Помпей

Любопитно Преди 7 часа

Учени от Бъркли и Падуа използваха изригването на Везувий от 79 г. сл. Хр., за да усъвършенстват аргон-аргоновото датиране. Постижението позволява с изключителна точност да се определя възрастта на скали, вулканични събития и древни катаклизми

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Дакота Джонсън на 37: 10 неща, които не знаете за най-непредвидимата звезда на Холивуд

Edna.bg

Даниел Пеев – Дънди: За суетата, паник атаките и сянката на Стефан Данаилов

Edna.bg

Очаква се Бюджет 2027 да бъде с дефицит от 3,5%

Nova.bg

Юлиян Янков - Картофа, издирван с европейска заповед за арест, беше задържан от властите в Гърция

Nova.bg