Техеран каза „не“ на САЩ: Ормуз остава затворен до изпълнението на 7 условия

Иран заяви, че няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят седемте условия, заложени в договореност между двете страни.

Главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран няма да приема протакане или едностранни искания от Вашингтон.

Според външния министър Абас Арагчи иранският план предвижда протокът да бъде отворен в рамките на седем дни, ако САЩ приемат поставените условия.

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Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато не бъдат изпълнени седем условия, поставени от Техеран в споразумението със САЩ от юни, заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ на Иран в преговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф, цитиран от иранската новинарска агенция Нурнюз.

Изявлението му идва няколко дни след като Техеран получи отговора на Вашингтон на седемдневния ирански план за отваряне на Ормузкия проток.

"Американците, които говорят едно пред медиите, неотдавна представиха предложения чрез посредник. Те обаче трябва да разберат, че времето на протакането и налагането на едностранни искания приключи", заяви Галибаф.

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят условията

Той подчерта, че позицията на Иран е ясна и категорична.

"Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени седемте ни условия, заложени в Меморандума за разбирателство от Исламабад", каза председателят на иранския парламент.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви отделно, че предложен от Техеран план за уреждане на спора с Вашингтон може да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни, ако бъде приет.

Пред чуждестранни посланици и дипломати в Техеран Арагчи каза, че Иран ясно е изложил условията си за отваряне на протока. По думите му те са обвързани с определени ангажименти, които САЩ трябва да поемат.