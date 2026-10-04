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Цените през 2021 и 2026 г.: Колко по-скъпа е една и съща потребителска кошница

Стефка Семерджиева сравнява старите си касови бележки с днешните цени в същия магазин

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  • Студентка сравнява касови бележки от 2021–2022 г. със същите покупки днес и показва рязко поскъпване на основни храни.
  • При някои продукти увеличението е над двойно - пилешкото от 7 лв. на 7 евро, а яйцата от 2,35 лв. на 2,49 евро.
  • Икономистът Стоян Панчев посочва проблеми с доставките и натрупаната инфлация, но отбелязва разлика между официалната статистика и реалното поскъпване на конкретната потребителска кошница.

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Пазите ли си касовите бележки от магазина от преди 5 години? Един потребителски експеримент в социалните мрежи взриви TikTok, след като показа какво всъщност се случва с джоба ни. Как пазаруването от 2021 година насам се превърна в двойно по-скъпо изживяване?

Стефи е студентка по архитектура, но тази седмица стана хит в социалните мрежи с един потребителски експеримент. „Пазя си касовите бележки от януари 2021 и януари 2022 година и отивам да купя абсолютно същите неща, за да видя каква ще бъде цената днес", разказва студентката по архитектура Стефка Семерджиева.

Заедно с екип на NOVA тя влиза в същия магазин с бележките от преди 4 и 5 години. Търсим същите рафтове и същите артикули, а разликите се виждат с просто око още върху етикетите. Младата жена пълни кошницата с авокадо, айсберг и спанак, както е направила през 2021 година, както и с хляб, яйца, пилешко месо, боб и паста от 2022 година.

На касата прави равносметката, отчитайки превалутирането. „Пилешкото филе например тогава е било 7 лева, сега е 7 евро. Двойно. И яйцата са по-скъпи в момента. Не просто по-скъпи, а направо двойно са поскъпнали. Пресните яйца - 2,35 лева през 2022 година, сега са 2,49 евро, което е над двойното. Имаме и най-обикновена паста, която е била 90 стотинки, а сега е евро. И в крайна сметка тогава са стрували 12,51 лева, сега са 12 евро“, пресмята Стефка. 

Простата сметка показва - за едни и същи продукти днес плащаме два пъти повече. Но на какво всъщност се дължи този скок и защо числото в лева отпреди години днес е същото, но в евро? Питаме икономиста Стоян Панчев.

„Едно към едно - един лев става едно евро. Конкретно тук е свързано с веригата на доставки. Спомняте си, че и в световен мащаб има проблеми с доставките на яйца. Имаше в САЩ една голяма криза", обяснява икономистът Стоян Панчев. 

Според официалната статистика инфлацията у нас за този период е под 40 процента. "Сметката ни казва, че от 2021 година имаме много сериозна инфлация. Официалната е над 50%, но от касовата бележка се вижда, че е на 100%“, посочва той. 

Зад това поскъпване няма една-единствена причина. Влияние оказват както кризите от последните години, така и промените в икономиката и потреблението.

 

Източник: NOVA    
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