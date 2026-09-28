Парите ни

Бизнесът предлага друг данък за ваучерите и оспорва свръхпечалбата

АИКБ иска по-ниско облагане на ваучерите за храна и има сериозни възражения срещу новия налог за шест сектора

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

28 септември 2026, 11:21
По-скъпи кредити и по-малко от ваучерите: Какво може да донесат данъчните промени през 2027 г.

По-скъпи кредити и по-малко от ваучерите: Какво може да донесат данъчните промени през 2027 г.
Отстъпките при имотите растат, брокер прогнозира спад на цените до 15%

Отстъпките при имотите растат, брокер прогнозира спад на цените до 15%
Последен ден за гласуване за дизайна на новите евробанкноти

Последен ден за гласуване за дизайна на новите евробанкноти
Край на автоматичната формула за минималната заплата: Депутатите приеха нов механизъм

Край на автоматичната формула за минималната заплата: Депутатите приеха нов механизъм
Линията на бедност става 443 евро: Кои помощи ще се увеличат

Линията на бедност става 443 евро: Кои помощи ще се увеличат
По-скъпи горива, по-скъпи храни: Какви мерки могат да ограничат удара върху хората и бизнеса

По-скъпи горива, по-скъпи храни: Какви мерки могат да ограничат удара върху хората и бизнеса
Правителството готви помощ заради скъпите горива

Правителството готви помощ заради скъпите горива
Икономист: Бюджет 2027 може да бъде върнат за корекции

Икономист: Бюджет 2027 може да бъде върнат за корекции

П редложенията за данъчни промени за 2027 г. продължават да предизвикват реакции.

Бившият социален министър Христина Христова коментира в ефира на „Твоят ден“ по NOVA, че бюджетната процедура за 2027 г. се развива на фона на наказателната процедура на Европейския съюз за свръхдефицита.

По думите ѝ основният акцент на Европейската комисия е върху ограничаването на държавните разходи, но трябва да се търси и баланс чрез повече приходи. Христова посочи още, че предстои дебат за т.нар. свръхпечалба и нейното облагане, както и че трябва да се търси начин за подкрепа на уязвимите групи.

Явор Гечев защити данъчните промени за 2027 г.: Няма как да балансираме системата без мерки

Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов заяви, че организацията вижда и положителни мерки в пакета, но не подкрепя всички предложения на кабинета.

Най-сериозната забележка на АИКБ е свързана с облагането на свръхпечалбата на шестте посочени сектора.

От организацията не подкрепят и увеличаването на данъка за лично ползване от 3 на 7%.

Бизнесът предлага друг вариант за ваучерите

Възражения има и срещу предвидения 7% данък върху ваучерите за храна.

Предложението на правителството е максималният размер на ваучерите да бъде увеличен двойно до 200 евро, като едновременно с това върху сумата бъде въведен окончателен данък.

Данъчна буря в парламента: ГЕРБ, ПП и ДБ скочиха срещу новите мерки за Бюджет 2027

Иванов определи увеличаването на размера и на общата квота за ваучерите като положителна стъпка, но заяви, че АИКБ е изненадана от въвеждането на 7% налог.

Бизнесът предлага да бъде облагана само допълнителната сума, която се предоставя над сегашния размер. Според Иванов това би означавало ефективно облагане от около 4% върху цялата сума.

За служителите темата е пряко свързана с това колко от ваучерите реално ще могат да използват. При предложените от правителството 200 евро и 7% данък максималната използваема сума би била 186 евро. Това беше потвърдено и от Министерството на финансите при представянето на мярката.

Кои промени АИКБ подкрепя

Не всички предложения получават отрицателна оценка от работодателската организация.

Добрин Иванов посочи като положителни данъчните облекчения за родители, които според него на практика създават своеобразен необлагаем минимум.

Нови правила за бизнеса, облагат ваучерите за храна

АИКБ одобрява и предложението за допълнително облекчение за родители, които инвестират в развитието на децата си чрез спортни, образователни занимания и изкуства.

Положително се оценява и актуализирането на прагове, които по думите на Иванов не са променяни повече от 20 години, включително тези за признаване на дълготрайни активи.

Сред подкрепените мерки е и ускорената данъчна амортизация за инвестиции в изкуствен интелект и технологии.

Предложенията са част от по-широк пакет данъчни промени за 2027 г., който вече предизвика сериозен обществен и институционален дебат.

Людмила Петкова: Данъкът върху свръхпечалбите ще донесе над 1,5 млрд. евро в бюджета

Сред обсъжданите мерки са облагането на определени свръхпечалби, новият режим при ваучерите за храна, увеличаването на данъчните оценки на имотите и промени в данъчните облекчения. 

Финансовото министерство защити пакета като част от усилията за увеличаване на приходите и ограничаване на бюджетния дефицит, като заяви, че данъкът върху свръхпечалбите е предвиден като временна мярка за 2027 г.

За да влязат в сила, предложенията трябва да преминат през процедурите по одобрение от Министерския съвет и парламента.

Редактор: Маргарита Костадинова
данъчни промени бюджет 2027 свръхпечалба ваучери за храна АИКБ бизнес бюджетен дефицит данъчни облекчения правителство данъчен дебат
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Случаят

Случаят "Петрохан": Яни Макулев иска ексхумация на тялото на сина си

Ето коя е жената, която пое властта в Сърбия след Вучич

Ето коя е жената, която пое властта в Сърбия след Вучич

По-скъпи кредити и по-малко от ваучерите: Какво може да донесат данъчните промени през 2027 г.

По-скъпи кредити и по-малко от ваучерите: Какво може да донесат данъчните промени през 2027 г.

Напитка, която лъже дрегера: Гърция разследва и българска връзка

Напитка, която лъже дрегера: Гърция разследва и българска връзка

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 1 ден
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 1 ден
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 1 ден
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стефан Вълдобрев

„Пази своето като леприкон“: Как Стефан Вълдобрев обръща с главата надолу „Брънч за начинаещи“

Любопитно Преди 18 минути

Актьорът е част от шарения ансамбъл на комедията на Яна Титова, а неговият Митко се появява в момент, когато добре подреденият свят на героите започва да се разпада

Камион се запали на АМ „Тракия”, движението в посока София е ограничено

Камион се запали на АМ „Тракия”, движението в посока София е ограничено

България Преди 20 минути

,

“Не всичко е чалга” с дует Гарсия

Любопитно Преди 1 час

България и още три държави искат промяна на правилата за болестите по овцете и козите

България и още три държави искат промяна на правилата за болестите по овцете и козите

Свят Преди 1 час

София, Атина, Букурещ и Никозия ще поставят въпроса пред Европейската комисия и настояват за промени в действащото законодателство

,

Три години след първия полет: Мегаракетата „Старшип“ на Илон Мъск опитва да достигне орбита

Любопитно Преди 1 час

При 14-ия си тестов полет мегаракетата ще се опита да достигне скорост от 28 000 км/ч, за да обиколи Земята шест пъти и да разгърне спътници от ново поколение

<p>АзГ&nbsp;не спечели нито един кметски пост на балотажите в Долна Саксония</p>

„Алтернатива за Германия“ не спечели нито един кметски пост на балотажите в Долна Саксония

Свят Преди 1 час

Трима кандидати на антиимиграционната партия загубиха на втория тур на местните избори, а гласуването обхвана общо 123 балотажа

Външният министър на Иран Абас Арагчи

„Готови сме за Апокалипсис“: Иран отправи тежко предупреждение към САЩ

Свят Преди 1 час

„Ако питате нас, няма причина да се връщаме към дипломацията, но аз все пак опитвам чрез дипломация, защото смятам, че не бива да пропускаме нито един шанс за мир“, каза Абас Арагчи

<p>Шишков: Започна аварийна подмяна на мантинелите</p>

Шишков: Започна аварийна подмяна на мантинелите, проверките на строежите може да станат масови

България Преди 1 час

АПИ анализира най-проблемните участъци, а „Автомагистрали“ вече купува мантинели и започва възстановяването им

Къде бизнесът губи пари, без да го вижда в сметката си за ток

Къде бизнесът губи пари, без да го вижда в сметката си за ток

Енергията на бъдещето Преди 1 час

Какво издава профилът на потребление за един бизнес

Какво издава профилът на потребление за един бизнес

Енергията на бъдещето Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Разбитата „шаманска“ секта край Пловдив: Какво представляват психоактивните кактуси и защо МВР следи и други групи

България Преди 2 часа

Испански гражданин използва „висши духове“ и халюциногенни отвари за подчинение на последователи – разбор на опасностите, правната сива зона и предвидените наказания

Мадона пренаписа историята: Грабна 7 награди на MTV след 23 години пауза

Мадона пренаписа историята: Грабна 7 награди на MTV след 23 години пауза

Любопитно Преди 2 часа

След 23 години отсъствие от сцената на VMA, поп иконата взриви залата с новите си хитове, спечели най-престижните отличия за вечерта и за пореден път показа на по-младите си колежки как се владее шоубизнесът

Масово напрежение в Ботевград: Жандармерия овладя саморазправа между 100 души и побой

Масово напрежение в Ботевград: Жандармерия овладя саморазправа между 100 души и побой

България Преди 2 часа

Четирима мъже са се сбили пред заведение, а часове по-късно полиция и жандармерия са изпратени заради струпване на хора

<p>Ново заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова</p>

СГС даде ход на ново заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова

България Преди 2 часа

Обвинението е за престъпление по служба и превишаване на властта в качеството му на длъжностно лице

„До скоро в рая“: Тайната история на вековното гробище за домашни любимци край Париж

„До скоро в рая“: Тайната история на вековното гробище за домашни любимци край Париж

Любопитно Преди 2 часа

До 1958 г. там вече са погребани 40 000 животни, включително не само кучета и котки, но и коне, птици, риби и дори маймуна. Сред „обитателите“ му са и знаменитости като кучето-филмова звезда Ринтинтин и Мусташ, ветеран от Наполеоновите войни

<p>Може ли Русия да превърне Шпицберген в тест за НАТО?</p>

Шпицберген се превръща в чувствителна точка в отношенията между Русия и НАТО

Свят Преди 2 часа

Засилващата се хибридна активност на Русия на Шпицберген поражда опасения, че Москва може да предизвика инцидент, който да постави на изпитание клаузата за взаимна отбрана по член 5 на НАТО

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg
1

Каква е легендата за Момчиловата крепост

sinoptik.bg

Хилари Дъф на 39 - една жена с много лица

Edna.bg

Рая Пеева и първият куклен театър на малката Леа

Edna.bg

Яни Макулев иска ексхумация на тялото на сина си, убит в кемпера под Околчица

Nova.bg

Кола беше затисната между тролей и камион при катастрофа в София (СНИМКИ)

Nova.bg