Нова формула за минималната заплата: Как ще се изчислява от 2027 г.

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П родължават разговорите между държавата, синдикатите и работодателските организации за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата (МРЗ) от 2027 г.

Представителите на социалните партньори за втори път сядат на една маса, след като вече е постигнато принципно съгласие формулата да гарантира, че минималното възнаграждение няма да пада под определен праг спрямо средната основна заплата за страната.

Mинималната заплата за 2027 г. ще бъде определена до края на септември

Новият подход трябва да замени действащото автоматично обвързване на МРЗ с 50% от средната брутна работна заплата. Именно тази формула през последните години беше предмет на сериозни спорове между бизнеса и синдикатите.

Какво ще отчита новата формула

По постигнатото до момента съгласие новият механизъм няма да се основава само на един показател. При определянето на минималната заплата ще се вземат предвид няколко фактора.

Сред тях са:

покупателната способност на минималната работна заплата;

общото равнище на възнагражденията в страната;

темпът на нарастване на заплатите;

производителността на труда.

Предвижда се механизмът да бъде преразглеждан и актуализиран веднъж на четири години.

Идеята е по този начин размерът на минималното възнаграждение да бъде съобразен не само със средната заплата, но и с реалната икономическа ситуация, развитието на доходите и производителността на труда.

Как ще се определя минималната заплата от 2027 г.

Защо се променя сегашният модел

В момента размерът на МРЗ е пряко свързан със средната брутна работна заплата. Правилото беше въведено в Кодекса на труда и предвижда минималното възнаграждение за страната да бъде 50% от средната брутна заплата за определен референтен период.

За 2026 г. минималната работна заплата е 620,20 евро. Това е увеличение спрямо предходната година и беше определено по действащия механизъм. Министерският съвет посочи при приемането на размера, че той е в съответствие с една от референтните стойности, използвани за оценка на адекватността на минималните възнаграждения в ЕС.

Обвързването на МРЗ със средната заплата обаче отдавна предизвиква спорове. Работодателските организации настояват за по-голяма връзка между минималното възнаграждение, производителността и икономическите показатели, докато синдикатите защитават по-силното увеличение на доходите на най-нископлатените работници.

Именно търсенето на баланс между тези позиции стои в основата на разговорите за новия механизъм.

Нов механизъм за определяне на МРЗ за 2027 г. ще се обсъжда през август

МРЗ няма да бъде замразена

Още през юни премиерът Румен Радев заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана. Тогава той съобщи, че новият механизъм ще бъде обсъден от тристранните партньори заедно с бюджета за 2027 г.

Впоследствие обаче парламентът прие преходно решение, според което до приемането на новата нормативна уредба минималното възнаграждение се запазва на нивото от 2026 г. – 620,20 евро. Това означава, че конкретният размер за 2027 г. ще зависи от новите правила, които трябва да бъдат договорени и приети.

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Кога ще стане ясно колко ще е минималната заплата през 2027 г.

Очаква се новият механизъм да бъде оформен в законови промени, след което да започне процедурата по определяне на конкретния размер на МРЗ за 2027 г.

По предварителните очаквания размерът трябва да бъде обявен до края на септември.

Така за първи път от години размерът на минималната заплата може да бъде определен по формула, която комбинира няколко икономически и социални показателя, вместо да следва автоматично само движението на средната работна заплата.

Предстои обаче държавата, синдикатите и работодателите да постигнат окончателно съгласие по детайлите на формулата, преди тя да бъде въведена за 2027 г.