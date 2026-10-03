Сладка атракция в Китай: Пингвини излязоха на ежегоден парад

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В "Полярния парк" в Харбин, в североизточната китайска провинция Хейлундзян, се състоя  традиционния парад на пингвините. Той се провежда всяка година по повод Националния празник на Китай, съобщи NOVA.

Десетки пингвини, които се придвижваха с характерната си клатушкаща се походка, привлякоха посетители от цялата страна, които освен да ги видят, имаха и възможност да общуват с тях.

В парада участват субантарктически пингвини, характерни за Антарктическия полуостров и субантарктическите острови, където климатът не е толкова студен. Специално за тях бяха поставени  огромни ледени късове, което значително понижи температурата на околната среда. Така те се чувстваха приятно и това позволи на хората, дошли да ги видят - да им се порадват от близо. 

Източник: NOVA    
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